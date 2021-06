https://cz.sputniknews.com/20210616/inteligent-anebo-alkoholik-spratek-a-estebacek-oceneni-vaclava-havla-na-globsecu-rozpoutalo-debatu-14855665.html

Inteligent anebo alkoholik, spratek a estébáček? Ocenění Václava Havla na Globsecu rozpoutalo debatu

Inteligent anebo alkoholik, spratek a estébáček? Ocenění Václava Havla na Globsecu rozpoutalo debatu

Bývalému českému prezidentovi Václavovi Havlovi byla na včerejší mezinárodní konferenci o bezpečnosti Globsec v Bratislavě udělena Česká a Slovenská... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

„Jsem hrdý, že oceněnou osobností GLOBSECu je Václav Havel. Přebírá přítel pana prezidenta Michael Žantovský,“ uvedl Vít Rakušan v popisku ke svým fotografiím z konference.Někteří sledující však spatřili v příspěvku politika záludný motiv, že prý zmiňuje Havla výlučně proto, aby se v povědomí veřejnosti ztotožnil s těmi kvalitami prezidenta, které lidé u něj obvykle mají rádi. Rakušan se jí však následně pokusil přesvědčit o tom, že jediným důvodem, proč o tom napsal, je, že nechtěl mlčet o tom, jak moc ho těší, že si Václava Havla nepřestávají vážit i na Slovensku.Diskuze se ale pak začala vyvíjet úplně nečekaným směrem, když řada komentujících vůbec začala zpochybňovat glorifikující představy o Havlovi.„Kolik jste měli z privatizace? Asi dost, tak žijte blaze. Havel byl nezodpovědný politik, tupý finančník, alkoholik, snílek, a prostě německý spratek,“ je přesvědčena Lenka Meclová.„Havla národ nevolil. Zvolili ho komunisté v socialistické PS. A byl v KSČ i u STB. Spisovatel Milan Kundera s ním přerušil styky. A s kámošem STBákeum Junkem udělali kšeft-Lucernu. Asi vám zničím iluze o tomto pánovi,“ dodala uživatelka.„Byl zvolen jednomyslně komunisty, a to se již neopakovalo,“ souhlasil Ondřej Novák.„VH si ho potento sám… Chlastem přišel o plodnost. A proto jenom zahýbal své ženě a lhal občanům,“ tvrdil Patric Laurwolf.Druhá část komentujících však oponovala, že možná Havel opravdu nebyl svatý, jenže o Česku se díky němu dozvěděl svět, „vážil si nás a obdivoval“.„Dala to najevo spousta státníků, umělců, a dokonce Dalajláma. Co si myslí svět o nás v současnosti? Že jsme národ buranů, že máme v čele státu lidem voleného opilce a hulváta a za premiéra lidem zvoleného zloděje, lháře a podvodníka. No, to jsme to dopracovali,“ shrnula Karla Berger.„Já sem poznal Havla osobně velmi inteligentní člověk a když už jsme u lži, tak Zeman nemá konkurenci a ke všemu je to vlastizrádce,“ tvrdí Prchal Jaroslav.„Havel byl pan prezident, za kterého jsem se nemusel stydět,“ sdělil Matěj Ptaszek.

https://cz.sputniknews.com/20210615/chmelar-o-konferenci-globsec-v-debatach-o-bezpecnosti-dominuje-zkresleny-pohled-na-svet-14849440.html

