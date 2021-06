https://cz.sputniknews.com/20210616/interaktivni-volebni-kampan-fialy-narazi-na-razantni-odpor-volici-snazne-prosi-o-zmenu-pr-teamu-14851899.html

„Interaktivní“ volební kampaň Fialy naráží na razantní odpor. Voliči snažně prosí o změnu PR teamu

ParlamentníListy.cz zavítaly na facebookové profily lídrů koalice SPOLU a hnutí Přísaha, aby se podívaly, jak probíhají jejich volební kampaně. Srovnání se... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

Jak si všímají Parlamentní listy, Petr Fiala, Marian Jurečka a Markéta Pekarová Adamová na rozdíl od Šlachty nabízí prakticky jen takové fotky, na kterých jsou předem připravení hosté či momentky. Na snímkách však zcela chybí jakýkoli zástup příznivců pravicového uskupení.Dost častým motivem typické propagační fotografie předsedy ODS Petra Fialy je například to, jak se nechává zvěčnit s nějakým majitelem restaurace či u jídla. Podobné příspěvky však vyvolávají zejména negativní reakce mezi sledujícími politika. „Bistro U Řezníka v České Lípě. Zdejší žebra můžu vřele doporučit,“ stojí v popisku Fialovy fotografie, na které předseda občanských demokratů nese tác s masem a lahví piva. Návštěvníci profilu Fialy si ale hned všimli, že ani předseda ODS, ani obsluha nemají roušku.„Zase; ještě nesedí a už nemá roušku, je uvnitř. A za tohle na nás posílá (jakožto politik) policii!!! Jak ohavné. Mimochodem, ta obsluha a další osoba vpovzdálí a ten podnosák, to je taky špatně,“ konstatoval Patrik J. „To nechápu, vždyť vláda nařizuje, že pokud vstanu od stolu, tak při pohybu v restauraci musím mít respirátor, nemluvě o té ženské v pozadí, co nejenže nemá respirátor, ale i tu roušku má pod nosem. To je vážně fotka „k doporučení“. Aspoň vím, jakému bistru se vyhnout obloukem. Nejsem si jistý, jakým směrem teď směřujete tu kampaň,“ poznamenal Petr F. Kam směřuje ODS svou kampaň, nechápali lidé ani u dalšího příspěvku týkajícího se podpory českých farmářů a zemědělců. „Děkuji za milé přijetí Pavlem Dudou a jeho rodinou na farmě v Tisku u Pravonína. Mezi zemědělskými stroji jsem ještě nikdy nesnídal – byl to skvělý zážitek,“ napsal Petr Fiala.„Jak vy to děláte, že ty zemědělce už 30 let podporujete a oni jsou na tom čím dál tím hůř? Byl jste se podívat, jak ta pole díky dotační politice EURVHP vypadají?“ zeptal se Pavel C. v reakci na příspěvek Fialy. Nejvíc reakcí si ale vysloužila fotografie, kde se lídři SPOLU během návštěvy moderního science centra v Liberci houpou na houpačce.„Ach jo, to už začíná být PR jak u Babišů. A já myslel, že ODS cílí na ty rozumnější,“ byl rozčarován Břetislav Obr.„PR tým zjistil, že je politik vnímán jako nudný suchar v saku. Tak bude nyní prezentován jako odvázaný rozjívený gentleman,“ konstatuje Anastacio Marquez.„Pane Fialo, prosím, změňte PR team! Tohle je opravdu úplně mimo…“ domnívá se Tomáš Hronek.Propagačním metodám koalice se dokonce zasmál i sociolog Petr Hampl, jenž na svém facebookovém profilu zveřejnil příspěvek uživatele MahulenaK, na který narazil na Twitteru.„Důležité je mít tmavě modrý oblek, a umět stolovat, říká pan předseda,“ vyjádřil uživatel světonázor Petra Fialy.

