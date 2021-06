https://cz.sputniknews.com/20210616/jan-carnogursky-ruske-a-americke-cervene-cary-se-navzajem-protinaji-to-je-duvod-na-valku-14852856.html

Ján Čarnogurský: Ruské a americké červené čáry se navzájem protínají. To je důvod na válku

Bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský ve svém textu napsaném v předvečer ženevského summitu ocenil současný stav rusko-amerických vztahů. Dospívá k závěru... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

Dnešní summit v Ženevě, kde se setkají Joe Biden a Vladimir Putin, nepřinese podstatné výsledky či zlepšení v oblasti rusko-amerických vztahů, myslí si bývalý československý politik Ján Čarnogurský. V současné době mezi oběma státy existuje řada nepřekonatelných sporů, které se týkají především národních a strategických zájmů Ruska. Ty ústupky, které požaduje Bílý dům, Rusko není schopné udělat. Navíc podle Čarnogurského rétorika Washingtonu vůči Moskvě je agresivní a odtržená od reality.Čarnogurský si však nemyslí, že existuje skutečné riziko přímého vojenského střetu mezi Ruskem a Spojenými státy. Jak dál uvádí ve svém příspěvku, Washington nejspíš bude podněcovat konflikt mezi Ruskem a jeho sousedy, konkrétně Ukrajinou, stejně jak to bylo v případě s Gruzií v roce 2008.Důležité také je to, že v posledních letech Rusko zaznamenalo výrazný pokrok v rozvoji vojenských technologií. Jak zdůraznil Čarnogurský, vzhledem k těmto tendencím není vyloučeno, že v nejbližších letech již Moskva bude schopná klást Washingtonu podmínky.Kreml odhalil detaily příprav setkání Putina a Bidena v ŽenevěŽenevský summit, v jehož rámci proběhne setkání ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta Spojených států Joea Bidena, začne 16. června v 13.00 hodin tamního času ve vile La Grange.Hned po příjezdu do Ženevy bude Vladimir Putin přivítán prezidentem Švýcarska Guyem Parmelinem, poté má dorazit americký prezident Joe Biden. Po tradičním focení a úvodním proslovu si to obě strany namíří do tamní knihovny.Jednání se bude skládat ze tří částí – nejdříve se budou konat v užším a širším formátu, poté každá strana provede svou tiskovou konferenci. Na začátku jednání spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem bude přítomen ministr zahraničí RF Sergej Lavrov, zatímco amerického prezidenta Joea Bidena bude doprovázet ministr zahraničí Spojených států Antony Blinken.

❌➗➖➕ Situace je velmi jednoduchá... Rusové i Čína si klidně mohou žít dál po svém a cizí buzeranty inteligentně ignorovat a nebo opačně jim stejně drze oponovat, bránit a sakcovat. A když USraelci někde útočně překročí červenou čáru, tak je důkladně rosekat i kdyby to znamenalo konec světa.. Jinak se to bohužel s útočníky a imperialisty dělat nedá, jak Rusko už z historie velmi dobře zná a ví.. Myslím že úplně nejlepší by bylo z ruské strany si nehrát na zrcadlové sankce, ale každé nepřátelství hned co nejvíce možně potrestat a úplně všechny vztahy s tou zemí přerušit a třeba Čechům i naráz vypnout "Družbu" a prostě všechno. Takže asi takhle bych si představoval další vývoje, pakliže USraelci nedají pokoj... 🇺🇸🇪🇺🇮🇱🇬🇧👎👎🤮🚾 31

usa

rusko

ukrajina

2021

