Letuška na videu radí cestujícím, jakých chyb se mají vyvarovat na palubě letadla

Americká letuška Kat Kamalani, která je díky své profesi a natáčení videí o ní velmi populární na sociálních sítích, vyzvala cestující, aby se na palubě... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-16T11:00+0200

2021-06-16T11:00+0200

2021-06-16T11:00+0200

Letuška ve svém videu například poznamenala, že je nepřípustné, aby si lidé dávali nohy na sedadlo spolucestujícího před ním.Stejně tak letuška vyzvala lidi, aby během letu nechodili po palubě letadla bez obuvi, a dodala, že je to nejen „nechutné“, ale i „bláznivé“.V neposlední řadě se Kamalani zmínila také o hygienických pravidlech na palubě letadla. Podle ní je totiž nevhodné, aby si cestující během letu stříhali nehty nebo si je lakovali. Letuška mimo jiné požádala případné cestující, aby se vždy před cestou osprchovali.Zmiňme, že to není poprvé, co Kamalani takové rady a tipy do letadla sdílela. Už na začátku května se totiž podělila o několik užitečných vychytávek pro cestující během letu. Tehdy tato letuška mladým matkám doporučila, aby si s sebou do letadla vzaly plastový háček na oblečení – ten totiž mohou následně využít jako stojánek na tablet, na kterém si děti mohou během letu pouštět pohádky.Lékař uvedl pět kategorií lidí, pro které je nebezpečné létáníRuský lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov v přenosu televizní stanice Rossija 1 vyjmenoval skupiny lidí, kteří by si měli dávat zvláštní pozor na dlouhé lety.Mjasnikov vyzval tyto lidi, aby se pečlivě připravili na let, který trvá přes čtyři hodiny. Poradil kompresní prádlo, acylpyrin a v případě nutnosti injekci před letem přípravku ředícího krev.Lékař připomněl, že se během letu zvyšuje riziko zhoršení chronických nemocí a také doporučil, aby tito lidé nekonzumovali na palubě alkoholické nápoje.

