https://cz.sputniknews.com/20210616/martina-partlova-a-nikol-stibrova-porodily-kdo-se-pysni-holcickou-a-kdo-se-tesi-z-chlapecka-14854200.html

Martina Pártlová a Nikol Štíbrová porodily. Kdo se pyšní holčičkou a kdo se těší z chlapečka?

Martina Pártlová a Nikol Štíbrová porodily. Kdo se pyšní holčičkou a kdo se těší z chlapečka?

A je to tady! To, nač mnozí příznivci těchto dvou krásek čekali, se konečně stalo realitou. Zpěvačka Martina Pártlová a herečka Nikol Štíbrová totiž dnes, ve... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-16T14:48+0200

2021-06-16T14:48+0200

2021-06-16T14:48+0200

celebrity

nikol štíbrová

martina pártlová

porod

instagram

děti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1074/74/10747402_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_be96a7f241ba29d56d62e6d1185e95d9.jpg

Jako první se na sociální síti přírůstkem do rodiny podělila zpěvačka Martina Pártlová a její partner, kytarista kapely Koblížci Josef Vařeka. Pártlová se ve svých 42 letech stala maminkou poprvé a na svět se svou láskou přivítala dceru Stellu.A jde vidět, že i tatínek má z narození malé dcerky obrovskou radost.Pártlová se tak může konečně radovat. Minulý rok pro ni totiž nebyl zrovna šťastný. Zmiňme, že měsíc před tím, než oznámila své těhotenství, se svým příznivcům svěřila s tím, že jí v létě 2020 objevili nádor na tlustém střevě. Vše ale dobře dopadlo.Pártlová ale není jediná, kdo porodil. Její kamarádka, herečka, influencerka a příležitostná zpěvačka Nikol Štíbrová, která se nedávno provdala za Petra Leitgeba, se také stala maminkou, a to již podruhé. Doma má totiž již skoro čtyřletého syna Mathiase z předchozího vztahu s Martinem Kynclem. Svému manželovi nyní porodila syna Tobiase.Zmiňme, že již dříve obě parťačky ze seskupení 3v1 a kolegyně z rádia vtipkovaly o tom, že budou mít v porodnici U Apolináře společný pokoj. Světu prozradily, že porod plánují na stejný termín, což se jim dokonale splnilo.Obě maminky si na sociální síti okamžitě vysloužily spoustu gratulací a krásných přání k narození dětí, a to jak od fanoušků, tak od svých přátel, kolegů a kolegyň.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nikol štíbrová, martina pártlová, porod, instagram, děti