Na rozsudek v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky reagovali politici SR i obhájce. Co řekli?

Na rozsudek v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky reagovali politici SR i obhájce. Co řekli?

Včera jsme informovali o tom, že Nejvyšší soud SR zrušil zprošťující rozsudek Specializovaného trestního soudu z loňského září nad Marianem Kočnerem a Alenou...

vyšetřování vraždy novináře jána kuciaka a jeho snoubenky

Připomeňme, že Kočner a Zsuzsová jsou obžalováni z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, k níž došlo před více než třemi lety, a také z vraždy podnikatele Petra Molnára. Nové rozhodnutí NS SR znamená, že případy se vrací zpět ke Specializovanému soudu do Pezinku.V souvislosti s tím začínají na slovenské politické scéně zaznívat různé názory politiků. Strana Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) například bere na vědomí, že Nejvyšší soud SR vyslovil jiný právní názor než Specializovaný trestní soud.K rozhodnutí soudu se vyjádřil i bývalý místopředseda Národní rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za lidi). Ten ve statusu na sociální síti uvedl, že Specializovaný trestní soud nyní bude muset své rozhodnutí lépe a srozumitelněji zdůvodnit, napravit nedostatky, které mu Nejvyšší soud vytkl, a odstranit pochybnosti, které rozhodnutí soudu vyvolalo.Stejně tak na zrušení rozsudku reagovala i mimoparlamentní strana Spolu, která rozhodnutí NS SR přivítala. Expert na právo a spravedlnost strany Spolu Pavel Nechala uvedl, že soudní spor v této kauze je přelomový i pro soudnictví na Slovensku. Za dobrou zprávu považuje, že odvolací soud identifikoval pochybení STS a udělal nápravu.Také ministr vnitra SR Roman Mikulec (OĽaNO) v parlamentu řekl, že respektuje vyjádření Nejvyššího soudu SR. Považuje to za výsledek toho, že kontrolní mechanismy fungují.Vládní hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) věří, že dnešní rozhodnutí NS SR znamená zásadní krok ke spravedlivé trestněprávní koncovce případu. Uvedlo to ve svém stanovisku, které poskytl Peter Dojčan z mediálního týmu hnutí.Podle poslance NR SR a předsedy Výboru NR SR pro kulturu a média Kristiána Čekovského (OĽaNO) obžaloba přinesla velké množství důkazů a je na rozhodnutí soudců, aby je vyhodnotili.Následně dodal, že rozhodnutí NS SR ukazuje, jak moc potřeba jsou svobodná a nezávislá média. Připomněl, že Ministerstvo kultury SR připravuje nový mediální zákon, ve kterém bude ochrana novinářů a jejich zdrojů zapracována mnohem silněji než dosud.Pokud jde o mimoparlamentní hnutí Progresivní Slovensko, to na sociální síti uvedlo, že rozhodnutí NS SR je šancí na reparát pro spravedlnost. Podle hnutí by případné nepotrestání pachatelů vraždy zanechalo na Slovensku velkou ránu.Hnutí se ve svém vyjádření také ptá, že pokud by se nenašli a nepotrestali viníci ani v tomto případě, tak jakou jistotu pak lidé mají, že by se to podařilo v jiných případech… Hnutí proto věří, že se podobný ohavný čin na Slovensku už nikdy nebude opakovat.Názor obhájce Mariana KočneraZa zmínku stojí i to, že jisté vyjádření k celé věci poskytl také samotný obhájce Mariana Kočnera. Marek Para se nechal slyšet, že v opětovném řízení před Specializovaným trestním soudem (STS) v kauze vraždy Jána Kuciaka bude obhajoba argumentovat stejně, tedy ve prospěch neviny. Dodal, že pokud jde o komunikaci z Threemy a její interpretaci, pak dle něj vyznívá ve prospěch jeho klienta.Předseda senátu NS SR Peter Paluda znovu po rozhodnutí pro média zdůraznil, že soud prvního stupně při osvobození Mariana K. a Aleny Zs. v části týkající se vraždy Kuciaka konal předčasně. Dodal také, že osvobozující část rozsudku Specializovaného trestního soudu neměla svou vnitřní logiku.Ten však také konstatoval, že svým rozhodnutím senát NS SR nenaznačuje vinu Mariana K. a Aleny Zs.: „Jen tím směřujeme k tomu, že rozhodnutí v této poloze, jak to bylo podáno, neobstojí.“Jak vysvětlil, senát STS pod vedením Růženy Sabové dostane závazný pokyn odvolacího soudu, v němž bude přesně uvedeno a specifikováno, jaké důkazy a úkony bude třeba udělat.Senát tak bude podle Paludy i pod kontrolou veřejnosti, „aby byly všechny tyto důkazy provedeny a logickým způsobem odůvodněny, a na jejich základě bylo rozhodnuto“. Na závěr uvedl, že písemné vyhotovení dnešního rozsudku by mohlo být hotové ke konci července.

