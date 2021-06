https://cz.sputniknews.com/20210616/na-ruskem-ministerstvu-obrany-promluvili-o-kontraktech-na-nakup-su-57-a-nove-verzi-stihacky-14857115.html

Na ruském ministerstvu obrany promluvili o kontraktech na nákup Su-57 a nové verzi stíhačky

Na ruském ministerstvu obrany promluvili o kontraktech na nákup Su-57 a nové verzi stíhačky

Ruské ministerstvo obrany a konstrukční kancelář Suchoj plánují vyvinout pro export dvoumístnou verzi stíhačky Su-57, sdělil místopředseda vlády Jurij Borisov... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-16T17:03+0200

2021-06-16T17:03+0200

2021-06-16T17:03+0200

svět

su-57

ministerstvo obrany

stíhačka

rosoboronexport

rusko

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1058/33/10583301_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_b486b3da36ecf71a9860b7466f414aa3.jpg

Podle jeho slov taková úprava zvýší poptávku v zahraničí.Několik zemí chce koupit novou ruskou stíhačku Su-57Asi pět zemí uvažuje o koupi nejnovějšího ruského stíhacího letounu Su-57, uvedl předtím v červnu generální ředitel společnosti Rosoboronexport Alexandr Michejev.Ruské ministerstvo obrany obdrží v roce 2021 čtyři stíhačky Su-57„Co se týká letošního roku: [KnAAZ] má dodat zákazníkovi 15 bojových letadel na základě exportních smluv. Jak víte, ministerstvo obrany podepsalo dlouhodobou smlouvu na Su-57, letos budou dodána čtyři sériová letadla. Pokračuje výroba letadel 4 ++ Su-35,“ řekl Borisov.Su-57 (dříve známá jako PAK FA) je ruská multifunkční stíhačka páté generace určená k ničení všech typů vzdušných, pozemních a povrchových cílů. První let uskutečnila v roce 2010.Letadlo je vysoce manévrovatelné, má nejnovější avioniku a nízkou viditelnost (technologie stealth).Kontrakt na dodávku 76 stíhaček vzdušným silám byl podepsán na fóru Army-2019. První sériový stroj byl předán armádě v roce 2020.Do konce roku 2024 mají podle plánu ruské letecké a kosmické síly obdržet 22 stíhaček Su-57 a do roku 2028 se jejich počet v ruských ozbrojených silách zvýší na 76.

Simo Häyhä

Rusovè teprve zavádějí do výroby něco co v USA mají už 15 let v provozu😃😃

25