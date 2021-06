https://cz.sputniknews.com/20210616/nikdo-nemel-pochybnosti-hrozilo-nebezpeci-zeman-vypovidal-u-soudu-k-privatizaci-mostecke-uhelne-14857396.html

„Nikdo neměl pochybnosti, hrozilo nebezpečí.“ Zeman vypovídal u soudu k privatizaci Mostecké uhelné

„Nikdo neměl pochybnosti, hrozilo nebezpečí.“ Zeman vypovídal u soudu k privatizaci Mostecké uhelné

Vláda prezidenta Miloše Zemana v roce 1999 schválila prodej státního minoritního 46procentního podílu akcií Mostecké uhelné společnosti, a to za 650 milionů... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

Prezident uvedl, že tehdy nevěděl, že by obžalovaní manažeři jednak skrytě ovládali firmu, jednak byli spojeni s prodejem, a nákupy akcií Mostecké uhelné společnosti dělali přímo z prostředků firmy. „Ani jsem to nemohl vědět. Vláda není detektivní kancelář,“ řekl Zeman, který vypovídal prostřednictvím videokonference.Důvod prodeje Mostecké uhelné společnosti státem byl podle něj velmi prostý. „Jakmile neměl stát většinu ve společnosti, hrozilo nebezpečí, že mohl být kdykoliv přehlasován na valné hromadě a podobně. Z tohoto důvodu bylo daleko lepší ten menšinový podíl privatizovat,“ vysvětlil.Nikdo z vlády proto ani nemohl podle Zemana mít žádný zásadní důvod dívat se na podrobnosti v té firmě. „My jsme byli rádi, že se jí zbavíme, protože tam byl ten minoritní podíl. A nic víc,“ pokračoval.MUS podle jeho názoru nikdy nebyla strategickou společností, byla to prostě jedna ze společností těžících uhlí. Zeman také uvedl, že už si nepamatuje na detaily, protože jeho vláda řešila v té době řadu privatizačních kauz. Poznamenal však, že jeho vláda v každém případě byla poněkud zdrženlivější ve srovnání s tou předchozí, kdy se privatizovalo „téměř vše“.Obžalovaní manažeři Antonio Koláček, Marek Čmejla, Jiří Diviš a Oldřich Klimecký se hájí tím, že vláda věděla, komu podíl prodává, ale nezajímalo ji to, protože měla zájem na tom, aby se stát svého podílu v MUS zbavil.U pražského městského soudu vypovídalo už několik ministrů Zemanova kabinetu. Exministr průmyslu Miroslav Grégr, který prosadil přímý prodej státního podílu místo soutěže, například uvedl, že nevěděl o souvislosti mezi Investenergy a obžalovanými manažery. Připustil ale, že v kuloárech nebylo žádným tajemstvím, že management MUS usiluje o výhradní vlastnictví firmy.

