Petříček nebude kandidovat v letošních sněmovních volbách. Odsuzuje trafiky v ČSSD

Pražská pobočka ČSSD požádala stranické vedení, aby uvolněné první místo na kandidátce zaujala ministryně práce Jana Maláčová.Petříček napsal ČTK, že z kandidátky odstupuje po zralé úvaze, protože nesouhlasí s tím, co se ve straně děje. Není jediný, kdo kritizuje postup pražské organizace ČSSD. Dokonce i její předseda Petr Pavlík, podle jehož názoru návrh na kandidaturu uchazečů Jany Maláčové, Matěje Stropnického či bývalého ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka je v rozporu s řádem přípravy voleb, neboť tyto kandidáty navrhla Praha 4 až po dubnovém sjezdu, na němž v boji o předsednické křeslo zvítězil Hamáček nad Petříčkem. Podle volebního řádu však měly obvodní organizace navrhovat své kandidáty do poloviny března. Poslanec Petr Dolínek proto připravuje proti tomuto postupu odvolání.Podle Petříčkova názoru by měli ČSSD reprezentovat lidé s morální integritou. Kritizuje i pasivitu strany ohledně kauz kolem premiéra Babiše. „Vedení ignoruje zjevný obří střet zájmů a zřejmě nehodlá do voleb učinit nic, co by alespoň částečně zmírnilo dopady těchto kauz na ČR a její obyvatele,“ uvedl a dodal, že v takovém případě nemůže současnou politiku sociální demokracie hájit před voliči.Hamáček naopak ČTK napsal, že ČSSD je demokratická strana nejen podle svého názvu. „K demokracii patří nejen volba vedení i kandidátů do voleb, ale i respekt k tomu, že ve volbách uspěje někdo jiný. K demokratické straně by proto mělo patřit i to, že ti nezvolení táhnou za jeden provaz se zvolenými, protože mají společný cíl – úspěch ČSSD, ne svůj,” uvedl.Hamáček odvolal krátce po dubnovém sjezdu Petříčka z funkce ministra zahraničních věcí. Odůvodnil to tím, že ČSSD musí působit jednotně a srozumitelně, zatímco oba kandidáti zaujímali značně odlišné postoje.

