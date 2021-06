https://cz.sputniknews.com/20210616/putin-black-lives-matter-v-rusku-nechceme-14862013.html

Putin: Black Lives Matter v Rusku nechceme

Putin: Black Lives Matter v Rusku nechceme

Ruský prezident Vladimir Putin v komentáři k vystoupení hnutí Black Lives Matter ve Spojených státech uvedl, že Rusko soucítí s obyvateli Spojených států, ale... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

„Amerika zcela nedávno čelila velmi těžkým následkům po známých událostech, po vraždě Afroameričana a vytvoření celého hnutí Black Lives Matter. Nebudu se k tomu teď vyjadřovat, chci jen říct, že to, co jsme viděli - pogromy, to, že jsme viděli porušování zákona a tak dále, a tak dále. Soucítíme s Američany a americkým lidem, ale nechceme, aby se to dělo na našem území. A uděláme vše pro to, abychom tomu zabránili,“ prohlásil Putin na tiskové konferenci po rusko-americkém summitu v Ženevě.Připomněl také, že po zvolení prezidenta USA vešli do Kongresu USA lidé s politickými požadavky, jedna z účastnic byla policistou na místě zastřelena, ačkoli policistovi nehrozila zbraní.Nepokoje ve Washingtonu vypukly dne 6. ledna, kdy stoupenci tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa vtrhli do budovy Kongresu, aby se pokusili americkým zákonodárcům zmařit oficiálně ohlásit vítězem prezidentských voleb Joe Bidena. Podle Trumpa totiž volby mohly být zfalšované. Následně byl ve Washingtonu vyhlášen zákaz vycházení a do města zamířila Národní garda. Ke klidu vyzval i prezident Trump, který chtěl, aby se lidé vrátili domů. Joe Biden útok před Kapitolem odsoudil a dav protestujících vyzval, aby se stáhl. Brzy na to největší provozovatelé sociálních sítí zablokovali profil Donalda Trumpa.Připomeňme, že loni v Minnesotě a několika dalších amerických státech vypukly protesty a nepokoje. Důvodem je úmrtí Afroameričana George Floyda, kterému při zadržení jeden z příslušníků policie klečel na krku nehledě na jeho výkřiky, že nemůže dýchat. Floyd následně zemřel v jedné z nemocnic. Policista, který klečel na Flodovi na krku byl uznán vinným z vraždy.

https://cz.sputniknews.com/20210421/byvaly-belossky-policista-chauvin-byl-uznan-vinnym-z-lonske-vrazdy-a-zabiti-cernocha-george-floyda-14204938.html

