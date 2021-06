https://cz.sputniknews.com/20210616/rasismus-povolen-pokud-nadavate-do-rusaku-ovcacek-razne-odsoudil-soucasne-dvoji-standardy-14860677.html

„Rasismus povolen, pokud nadáváte do Rusáků?” Ovčáček rázně odsoudil současné dvojí standardy

Tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček poukázal na pokrytectví, které momentálně panuje v politickém a společenském diskurzu. Na svém twitterovém účtu... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

Současný boj proti diskriminaci v západním světě není zdaleka tak jednoznačný, jak se může zdát. Ve svém tweetu to dal jasně najevo prezidentův tiskový mluvčí Jiří Ovčáček, který v podstatě vyčítá pokrokářům jejich dvojí metr a obrácenou diskriminaci, které se šíří v důsledku tzv. boje proti rasismu a opovržení vůči konzervativním hodnotám.Protest Netflixu proti organizátorům Zlatého glóbusuMinulý měsíc jsme informovali o tom, že mezi streamovacím gigantem Netflix a Asociací zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA) došlo k jistému napětí. A mohlo za to udělování prestižních filmových a televizních ocenění Zlaté glóby, které má na starosti právě HFPA.Tato asociace se od letošního února potýká s velkou vlnou kritiky, za kterou může skutečnost, že v jejích řadách není ani jedna osoba tmavé pleti. Je nutné říci, že s jistou kritikou se HFPA setkala již dříve, a to právě kvůli tomu, že dle některých komentátorů nevěnovala dostatečnou pozornost tvůrcům tmavé pleti nebo snímkům, jež se zabývají problematikou etnických menšin.Někteří lidé to však nechtěli tak nechat, a proto se ozvali. Výsledkem je to, že asi stovka publicistů působících v zábavním průmyslu zaslala HFPA otevřený dopis, v němž na ni naléhá, aby skončila se svým „diskriminačním jednáním, nedostatečnou profesionalitou a nedostatkem etiky“. Stejně tak požaduje, aby se vypořádala s obviněními z údajného úplatkářství.Následně HFPA ve čtvrtek přijala sérii reforem, které s touto kritikou pracují. Mělo by se jednat o opatření, která podle nich na kritiku reagují a situaci zlepší. Počet členů asociace by měl v příštích 18 měsících vzrůst o 50 %, přičemž by novými členy měli být hlavně novináři tmavé pleti. Jistou reformou projde také netransparentní a restriktivní přijímací proces do asociace.Nicméně ředitel Netflixu Ted Sarandos má vůči těmto změnám výhrady, jelikož je považuje za nedostatečné.Nelíbí se mu hlavně rychlost a míra rozšiřování členské základny. Dále má výhrady k tomu, že HFPA nejen že nemá žádné černošské členy, ale neměla je ani během posledních 20 let.

Simo Häyhä Rusáci si opět za nenávist můžou sami. Podle pana ovčáčka je v phohdě, že v rusku si řada lidí myslí, že srpen 1968 udělali správně. 17

Masunta nejosvícenější, o 2,64 levelu nad Kosmo Olinkou Každý normální diskutér nepsychopat (tedy napsané neplatí pro nedebila Kosmo Olinku a bankafeho, VIP tuctovku) se nesníží k přímému argumentování (školení nuly) genetického odpadu; stačí ho zodpovědně naštvat třeba jízlivostí nebo zesměšnit (to jejich psychopatická ega snášejí obzvláště špatně). Díky moc takovým diskutérům... Odpadi se budou ošívat jakoby měli polské vši nebo svrab a budou diskutovat ač neosloveni ... Ti vyspělejší z nás je ani nečtou. 🌿💖💚💖💚💖💚 15

5

