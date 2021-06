Na CNN Prima NEWS bylo v úterý pořádně dusno. Ožehavým tématem bylo očkování. Hyťhová na úvod řekla, že vakcinace proti covidu-19 by měla být dobrovolná, a vytkla řeporyjskému starostovi jeho veřejné vystupování na toto téma.Novotný ale její prosby nevyslyšel a spustil kanonádu jak vůči Jágrovi, kterého již dříve označil za debila, tak i proti Hyťhové.Legendárního českého hokejistu dále obvinil z pokrytectví a z toho, že je ve skutečnosti proti očkování. Jágrův argument, že má dost protilátek, označil za „donebevolající kravinu“.Podle poslankyně z Trikolóry by se ovšem měl nechat očkovat každý, kdo se bojí nákazy.Novotný se dále zaměřil na osobní útoky vůči Hyťhové, které vyčetl její někdejší členství v SPD i nynější stranickou příslušnost.Minulý týden média informovala, že se Jágr odmítl účastnit očkovací kampaně. Hokejista odmítl žádost premiéra Andreje Babiše (ANO) z toho důvodu, že se nyní očkovat nechystá, neboť má dostatek protilátek.

Hokejista Jaromír Jágr není nejostřejší tužka v penále a o očkování by měl raději mlčet, prohlásil ve vysílání CNN Prima NEWS starosta Řeporyjí Pavel Novotný... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

Řeporyjec Novotný se zase předvedl: Jágr ať mlčí a poslankyně z Trikolóry je debil

