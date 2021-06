https://cz.sputniknews.com/20210616/sefkuchar-uvedl-jake-casti-kurete-jsou-nebezpecne-pro-konzumaci-14841319.html

Šéfkuchař uvedl, jaké části kuřete jsou nebezpečné pro konzumaci

Kuřecí maso je oblíbeným součástí stravy mnohých lidí, zejména pak Rusů. Konzumovat některé části kuřete však může být zdraví škodlivé. V rozhovoru pro rádio...

2021-06-16T08:57+0200

Naopak nejbezpečnější je podle něj bílé prsní maso. Ale i to je třeba podrobit důraznému tepelnému zpracování.V každém případě však lidem doporučil, aby vždy kuřecí maso předvařili, a to bez ohledu na to, jaké jídlo mají v plánu vařit.Odborník zároveň vysvětlil, jak si vybrat dobré kuře. Podle něj je lepší dát přednost farmářskému masu, i když to může být podle vzhledu „horší“ než zboží jiných výrobců. Ti se ale uchylují k různým fíglům.Šéfkuchař v neposlední řadě v rozhovoru pro rádio Sputnik prozradil, že při výběru masa je tedy dobré dbát na to, aby na kůži nebyly viditelné jakékoli vpichy a aby nebyl cítit zápach čpavku nebo nějaké chemikálie.

