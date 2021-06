https://cz.sputniknews.com/20210616/slovensky-ministr-obrany-prisel-na-vladu-se-zkrvavenym-oblicejem-jeho-vysvetleni-mnohe-prekvapilo-14856898.html

Slovenský ministr obrany přišel na vládu se zkrvaveným obličejem. Jeho vysvětlení mnohé překvapilo

Příchod slovenského ministra obrany Jaroslava Nadě na středeční zasedání vlády mnohé překvapil. „Prostě fotbal,“ vysvětlil zvídavým novinářům ministr svůj... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

O slovenském ministrovi obrany je známo, že je vášnivý fotbalista. Nicméně, kvůli přísnému lockdownu, během kterého měl Naď těžký průběh covidu-19, se nemohl svému koníčku věnovat. Nyní se ale situace změnila a šéf resortu obrany opět vyběhl na trávník.Na tváři má ministr několik nepříjemných škrábanců a modřin a kvůli svému zranění na sobě nemohl mít ani roušku. Přesto se mezi kolegy ve vládě doširoka usmíval. „Když vidíte, jak jsem dopadl já, představte si, jak dopadl protivník,“ zavtipkoval Naď.Při hře se údajně srazil s brankářem, když chtěl překazit útok protihráče z ministerstva dopravy.Zároveň ministr odmítl spekulace o tom, že mu někdo natloukl, a označil to za konspirační teorie.Někteří diskutující reagovali na zranění s humorem.„Přiznej, že to byl kolega Fico,“ napsal jeden z diskutujících s narážkou na šéfa opoziční strany Směr-SD.„Nejdříve se mu neotevřel padák a chytil silniční lišej,“ uvedl další.„Po GLOBSECu asi bylo veselo,“ stálo v jednom z příspěvků s narážkou na bezpečnostní konferenci, která probíhá v Bratislavě.Každopádně většina diskutujících ministrovi popřála co nejrychlejší uzdravení.Připomeňme, že na dnešním zasedání slovenské vlády byl odvolán šéf policejní inspekce Adrián Szabó, který je podezřelý ze zneužívání pravomocí a přijetí úplatku.

