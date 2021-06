https://cz.sputniknews.com/20210616/v-cr-se-mnozi-koronavirove-mutace-vojtech-varuje-pred-britskym-scenarem-14857745.html

V ČR se množí koronavirové mutace. Vojtěch varuje před britským scénářem

V ČR se množí koronavirové mutace. Vojtěch varuje před britským scénářem

I když to vypadá, že se koronavirová situace v České republice pomalu zlepšuje a život se zase vrací do normálu, Státní zdravotní ústav informoval o tom, že se... 16.06.2021

Uvádí se, že od začátku roku bylo sekvenováno 4 200 vzorků, které byly pozitivní na covid-19. Nutno zmínit, že 800 z nich přibylo nově za červen.K situaci s mutacemi se dnes, ve středu 16. června, na Radiožurnálu vyjádřila vedoucí Národní referenční laboratoře SZÚ Helena Jiřincová.V Česku už od ledna převažuje britská mutace, ale i tak se laboratoře vždy snaží prověřit, o jakou variantu nemoci jde. Nyní to laboratoře mohou zjistit už při PCR testu. Po něm pak posílají výsledky na další potvrzení do laboratoří, které dokážou vzorky sekvenovat.V souvislosti s tím si Národní referenční laboratoř klade za cíl takto vyšetřit pět procent pozitivních vzorků, které chce vybírat náhodně, a zároveň se zaměřovat na ty pozitivní případy, v nichř nastala reinfekce, selhalo očkování, objevil se těžký průběh u lidí mladších 50 let, nebo na větší ohniska.Zmiňme, že vláda povolila, aby se vyšetřovalo okolo čtyř tisíc vzorků za měsíc. Podle Heleny Jiřincové bude resort zdravotnictví sekvenace proplácet od 1. července.Nutno podotknout, že právě nové mutace koronaviru jsou strašákem pro mnohé státy. V současné době totiž import a šíření viru s novými mutacemi považuje za asi největší riziko. Některé varianty umí překonat protilátky vytvořené po nákaze nebo po očkování, zejména po jedné dávce.Aktuální koronavirová situace v ČRPokud jde o to, jak to v Česku aktuálně vypadá s epidemiologickou situací, resort zdravotnictví dnes zveřejnil data, podle kterých bylo za úterý potvrzeno 213 nových případů nákazy. Připomeňme, že v pondělí to bylo 179 a v úterý minulý týden 384.Také situace v nemocnicích se pomalu zlepšuje. V současné chvíli je hospitalizováno 136 lidí s covidem-19, přičemž 19 z nich je ve vážném stavu. Počet evidovaných úmrtí v souvislosti s covidem vzrostl na 30 254. Naopak se z nemoci uzdravilo 1 630 977 osob.Připomeňme, že celorepublikový sedmidenní průměr nových případů na 100 000 obyvatel klesl na 11.Celkem u nás bylo vykázáno již 6 778 381 očkování, přičemž za včerejší den bylo podáno 109 640 dávek.V Česku laboratoře provedly již celkem 7 641 972 PCR testů (26 309 za 15.června) a 19 621 584 antigenních testů (107 733 za 15. června).Vojtěch varuje před opakováním scénářeV souvislosti s koronavirem a mutacemi ve středu ve Sněmovně promluvil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Ten mimo jiné uvedl, že je jen otázkou času, kdy bude Česko řešit stejné problémy jako Velká Británie, jež se potýká s indickou mutací, a varoval před unáhleným uvolňováním. Uveďme, že delta mutace je příčinou současné další vlny epidemie ve Velké Británii. Dobrou zprávou ale je, že nakažení po očkování ale většinou nemají vážné příznaky a nepotřebují nemocniční léčbu.

