V Sevastopolu zachránili mládě delfína, které uvízlo na mělčině

V Sevastopolu zachránili mládě delfína, které uvízlo na mělčině

Zaměstnanec ruského ministerstva pro mimořádné situace zachránil v Sevastopolu vyčerpané mládě delfína, které uvízlo v mělké vodě.

Díky pomoci záchranáře a dalších lidí se delfínovi podařilo počkat na dobrovolníky Střediska pro záchranu a rehabilitaci krymských mořských savců „Klidné moře“, kteří zvíře vyšetřili, podali mu sedativa a přepravili ho na další kontrolu.Tisková služba poznamenala, že Andrej Sauljak, který je starším vyšetřovatelem odboru dozorčí činnosti a preventivních prací městského ústředí Ministerstva pro mimořádné situace Ruska (MPMS RF), pomáhá dobrovolníkům z Klidného moře již několik let.Připomeňme, že na začátku června zaměstnanec magadanského ústředí MPMS RF zachránil mládě tuleně bajkalského. Sputnik o tom tehdy informovalo regionální ředitelství daného oddělení.Stejně tak se poznamenává, že Vitalij Prokopjev, zástupce ředitele ústředí Ministerstva pro mimořádné situace Ruska v Magadanské oblasti jel večer na chatu a všiml si malého tuleně, jak bezmocně plave mezi obrovskými balvany a nemůže se vrátit zpět do svého původního prostředí.Poté, co se muž ujistil, že zvíře není nijak zraněno, jej zabalil do deky a odnesl do hluboké vody. Tuleň chvíli plaval kolem muže, a poté odplaval na otevřené moře.

