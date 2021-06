https://cz.sputniknews.com/20210616/vedci-dokazali-existenci-temne-hmoty-ve-stredu-mlecne-drahy-14848464.html

Vědci dokázali existenci temné hmoty ve středu Mléčné dráhy

Vědci dokázali existenci temné hmoty ve středu Mléčné dráhy

Centrální oblast Mléčné dráhy, tvořená miliardami hvězd, zpomalila od svého vzniku rotaci o čtvrtinu vlivem temné hmoty. K takovému závěru dospěli vědci z... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

Vědecká práce nejen dokazuje existenci neviditelné hmoty ve formě halo obklopujícího Galaxii, ale také odmítá alternativní teorie gravitace, které se snaží vysvětlit dynamiku hvězd v Mléčné dráze bez účasti temné hmoty.Vědci proanalyzovali údaje získané pomocí teleskopu Gaia o metalicitě hvězd ve středu Galaxie. Metalicita ukazuje, do jaké míry jsou hvězdy obohaceny o kovy, tj. prvky těžší než vodík a helium (v astronomii lze kovy z hlediska chemie nazývat prvky, které nejsou kovy z hlediska chemie). Je známo, že metalicita klesá s rostoucí vzdáleností od středu Galaxie.Podle galaktických modelů by přítomnost temné hmoty měla zpomalovat rotaci hráze - husté protáhlé oblasti hvězd a plynu, od níž se větve Mléčné dráhy rozcházejí. Hráz působí na galaktický disk prostřednictvím orbitálních rezonancí, kdy jsou období rotace hvězd kolem středu přiměřená rychlosti otáčení samotné hráze. Jak se hráz zpomaluje, do orbitální rezonance s příčkou se zapojuje stále více hvězd disku. V takovém případě jsou zachycené hvězdy v pasti a ty, které se dostaly do rezonance dříve, by měly mít vysokou průměrnou metalicitu. Podle rozmístění metalicity uvnitř rezonanční oblasti lze tedy změřit, do jaké míry se rychlost otáčení hráze změnila.Vědci zjistili, že rychlost rotace hráze je 35 kilometrů za sekundu na kiloparsec, přičemž hranice rezonance se shoduje s oběžnou dráhou proudu Hercula. Hvězdný proud je pás hvězd, které byly dříve součástí kulové hvězdokupy, ale protáhly se podél oběžné dráhy pod vlivem slapových sil Galaxie. Kromě potvrzení teorie pomalých pruhů toto měření ukazuje pokles rychlosti hráze o více než 24 procent od chvíle jejího vzniku.Podle vědců je zpomalení vysvětleno třením hráze o shluk temné hmoty v galaktickém halo a výsledky pozorování nám umožňují změřit inertní hmotnost neviditelné látky, která ovlivňuje rychlost rotace středu Galaxie. To umožní stanovit limity na různých modelech temné hmoty, ale také odmítnout alternativní teorie gravitace, které nepřiznávají temnou hmotu a nepředpovídají zpomalení rotace.

