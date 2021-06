Verešová představila nové kousky oblečení ze své kolekce a fanoušci jásají

https://cz.sputniknews.com/20210616/veresova-predstavila-nove-kousky-obleceni-ze-sve-kolekce-a-fanousci-jasaji-14858675.html

Andrea na sobě tentokrát nafotila dlouhé sukně, které zaujala nejednu její fanynku. Opět dokázala, že jí sluší naprosto vše, a to i v jakékoli barevné kombinaci.A brzy se dočkala reakce. Lidé jí totiž psali, že všechny barevné kombinace sukní jsou moc povedené. Její kolekci tak označovali za nádhernou.Někteří lidé ale přece jen prozradili své preference: „Jsou nádherné všechny, ale pro mě je top modrá.“A jak už to tak bývá, spousta chvály se snesla i na samotnou Andreu a konkrétně na to, jak vypadá.A přidávali se i další… Spousta fanoušků já vzkazovala, že v šatech vypadá jako bohyně. Objevily se také zmínky o tom, že je nejkrásnější žena.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

