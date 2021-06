Zjistěte, zda patříte mezi lidi, kteří se nesmí opalovat. Co za tím stojí?

https://cz.sputniknews.com/20210616/zjistete-zda-patrite-mezi-lidi-kteri-se-nesmi-opalovat-co-za-tim-stoji-14851171.html

Nedělá vám v létě sluníčko zrovna nejlépe? Možná víme, proč. Jedna z odbornic totiž určila kategorie lidí, kteří by se neměli opalovat. Podle jejího názoru... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

Odbornice v první řadě upozornila na to, že se nedoporučuje vystavovat se slunci po některých kosmetických procedurách.Druhá kontraindikace souvisí s používáním kosmetiky obsahující kyseliny. Tyto prostředky by měly být používány zejména v podzimním a zimním období nebo by se měly používat pouze na noc, doporučila kosmetička.Třetím důvodem, proč se vyhýbat slunci, je chronické onemocnění pokožky obličeje.A jak se tedy vyhnout spálené pokožce? Pokud chcete vaši kůži chránit před agresivním zářením, pak kosmetička doporučuje používat ochranný krém s SPF. Podle jejího názor je zapotřebí takové krémy používat, pokud je ultrafialový (UV) index na stupni 4 nebo vyšším.Lidem, kteří nemají žádné kontraindikace, Kuguková doporučila, že je nejlepší opalovat se ráno před 10.00 hod nebo po 17.00 hod.

