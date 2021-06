https://cz.sputniknews.com/20210617/biden-veri-v-unikatnost-usa-putin-by-si-pral-zemi-jako-prosperujici-domov-pro-vsechny-lidi-14864158.html

Biden věří v unikátnost USA, Putin by si přál Zemi jako prosperující domov pro všechny lidi

Před 20 lety proběl summit Bush-Putin. Letos, na den přesně, se konalo ženevské setkání ve složení Biden-Putin. Na rozdíl od dřívějších summitů se předem... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

Ve vile La Grange včera u Ženevského jezera proběhl summit ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického protějška Joea Bidena. Je to přesně po dvaceti letech, co se konal lublinský summit Putina a Bushe mladšího. Příznačné: USA odmítly společnou tiskovku. Biden ve své tiskovce pravil, že USA jsou unikátní, jakož i Američané. Díky tomu mají ostatním co mluvit do duše, co se týká stylu života, případně lidských práv. Vladimir Putin v reakci na kanadskou novinářku řekl, že se summit uskutečnil, aby se svět mohl stát prosperujícím domovem pro všechny. Co tomu říkáte?Daniel Solis: Biden užívá starou americkou floskuli, již USA používaly snad kolem roku 1840. Jde o americký manifest zjevného předurčení (Manifest Destiny). Manifest měl pomoci ospravedlnit americko-mexickou válku. Tuto floskuli známe i z podání Baracka Obamy. Jde o tradiční odkaz na velkolepou demokratickou minulost; USA tehdy zvítězily nad Mexikem, což jim přineslo územní zisky. Manifest je jakýmsi božským prvkem ve smyslu, že Bůh to tak chce. Američané si tak myslí, že je Bůh předurčil pro světovládu, mírněji řečeno: myslí si, že jsou vyvolení, aby šli příkladem. Je to v duchu knih Maxe Webera, který psal o etice a duchu kapitalismu. V protestanství existuje prvek, že když se někomu daří dobře v podnikání, je to známka toho, že se to líbí Bohu. Na tomto právě stojí floskule jakéhosi božího výběru. A tak USA chtějí vládnut světu, protože jsou lepší než ostatní. Je zvláštní pozorovat, jak to padá z úst demokrata. Jsou to titíž, kteří současně říkají, že na každém životě záleží a že jsou si lidé rovni (Black Lives Matter…), zároveň věří ve svou výlučnost, že jsou rovnější před jinými, viz Farma zvířat G. Orwella. Vladimír Putin zas vidí svět, kde bychom měli všichni žít spokojeně, protože to, co lidé v životě nejvíce chtějí, je být spokojený, prožít život kvalitně, když už musíme všichni jednou zemřít. Na tom by se snad mohli lidé shodnout jak v Rusku, tak v Americe, tak kdekoli jinde.Od summitu se příliš neočekávalo, i tak tam došlo k prohlášení stran o světové stabilitě. Předešlý helsinský summit Trumpa a Putina skončil bez reálného výsledku: dohodli se sice na ustavení pracovních skupin, ale Trump si to pak rozmyslel, vztahy se naopak začaly zhoršovat. Nyní se znovu hovoří o nutnosti dialogu. Především se mají na svá místa vrátit diplomaté a vyslanci Anatolij Antonov a John Sullivan. Před měsícem málem vypukla třetí světová válka a nyní probíhají masivní manévry NATO… (jde-li o ruské manévry, viz vyjádření Putina, neprobíhaly u hranic USA).Ano, tohle by se mělo nějak shrnout a interpretovat. Ohniskem napětí je Ukrajina, jde o možnost rozšíření NATO do této země, pro Rusko se jedná o něco pro něj neakceptovatelného. Zatím to vypadá tak, že jak USA, tak Rusko trvají na dodržení formátu minských dohod, pokud by se v této otázce projevila deeskalace, dalo by se to považovat za stěžejní úspěch tohoto ženevského setkání. Američanům asi dále vadí tzv. ruská expanze do Arktidy.Putin řekl, že Rusko v Arktidě navazuje na politiku SSSR. Jde mu i o ochranu přírody, zdůraznil, že Rusko má největší flotilu ledoborců, pak také to, že se změnou klimatu bude severní námořní cesta frekventovanější a že Rusko umožní proplouvání v teritoriálních vodách cizích lodí, prý i vojenských.Rusko tvrdí, že se opírá o mezinárodní právo, právo námořní je jeho součástí. Proto Vladimir Putin vysvětlil, co to je to právo námořní, jaké jsou tam stěžejní klausule, resp. aby ti, co to chtějí napadnout, aby věděli, o čem se tu jedná. Jen říkám, že aspekt Ukrajiny a budoucí využití Arktidy, že to jsou dvě oblasti, kde mocnosti uplatňují své zájmy. Pokud světoví lídři zmínili světovou stabilitu, je to i otázka dostavby Nord Streamu 2. Nicméně vzdor západním protestům potrubí již bylo položeno.Hovoří-li Putin o ekologii, pak je fakt, že podmořský plynovod z Ruska je celkově šetrnější k přírodě než celá infrastruktura získávání a dopravy břidlicového plynu (z USA), co se naopak ukazuje jako neekologické. Budoucnost ukáže, zda tento aspekt Biden s Putinem vyřešili.Putinovu tiskovku přenášely stanice Fox News či CNN. V ruských médiích bývalý zástupce SSSR při OSN Alexandr Bělonogov poznamenal, že dřívější setkání lídrů bylo vždy pečlivě připraveno a výsledek (konkrétní odzbrojovací opatření) se tušil dopředu, viz Brežněv a Nixon (Moskva), Brežněv a Ford (Vladivostok), Brežněv a Carter (Vídeň). Nyní se dopředu přesně nevědělo, co se vůbec bude probírat… I tak se prezidenti shodli na tom, že dialog byl konstruktivní. Za prvé: není to jen zdání „příměří“? Za druhé, jak byste viděl to, že tiskovky lídrů byly oddělené a na americkou nebyli vpuštěni ruští novináři? Na ruské tiskovce byli naopak i zástupci ABC, CNN, Bloomberg, The Wall Street Journal, Sky News…Něco takového jsem zažil. Byl jsem v Ženevě na jednání mezi Sýrií a ostatními zeměmi, kde se jednalo o možnostech ukončení konfliktu v Sýrii. Novináři, kteří v Ženevě reprezentují různá média – to je neskutečná klaka: agresivní, proškolená, která se doslova vrhá na účastníky konference. Fyzicky se tam brání jiným novinářům v průchodu… Řve se tam. Je to málem horší než fotbalové utkání nebo nějaká taková nevraživá aktivita. Běžný člověk by se asi podivil, kdyby to viděl. Připomíná to sjezd aktivistů toho nejhoršího zrna. Nepřekvapuje mně tedy ani oddělení tiskovek. Konečně před prvním jednáním prezidentů bylo v přímém přenosu slyšet, jak tam na sebe novináři pokřikují. Jsou tam doslova potyčky zástupců médií. Místy dokonce přehlušují vystoupení účastníků konferencí vůbec. Pozoruhodné, že takovýto druh novinářské „asertivity“ vidíme u zástupců západních médií.Prý až půlka akreditovaných novinářů se neprotlačila na první kolo jednání… Další kolo rozhovorů probíhalo za zavřenými dveřmi… Možná by ukrajinskou stranu mohlo mrzet, že o Ukrajině se zas až tak nehovořilo, daleko větší díl pozornosti byl věnován kyberútokům a kybernetické sféře. Obě země si navzájem takové útoky vyčetly. Putin poukázal na to, že požadují-li USA po Rusku nějaká data pro vyšetření útoků, Rusové je poskytují, nikoli naopak. Biden věří, že by Putin nepodrýval solidnost své země tím, že by Rusko provádělo kyberútoky, doslova prý, jak by se Putinovi líbilo, kdyby takové ataky byly směřovány proti Rusku. Ruští komentátoři nevyloučili, že z území Ruska mohou působit hackeři, ale zdůraznili, že nemusí mít nic společného s ruskou vládou.Kybernetická sféra je záležitostí také jakési temné agendy Světového hospodářského fóra se sídlem v Davosu ve Švýcarsku, což je relativně blízko Ženevy. Někteří analytici se domnívají, že problémy posledních měsíců, ba let mohou souviset s činností zmíněné organizace, má s tím souviset i např. celý kolotoč proticovidových opatření. Davoská organizace se snaží znevěrohodnit ruského lídra, potažmo Rusko. Kybernetická hysterie se pro tento účel více než hodí.Události v digitálním prostoru se celkově těžko kontrolují, vždy k něčemu může dojít. Není nic snadnějšího než dotlačit ruského prezidenta, aby slíbil, že se Rusko na své straně bude snažit zabezpečit tento prostor, přitom se dá předpokládat, že nepůjde zcela zamezit činnosti různých nelegálních subjektů, že se vždy může odehrát třeba nějaký hackerský útok. Je to účinný způsob, jak znevěrohodnit slova prezidenta. Biden na své tiskovce zmínil celé oblasti, kde věří, že Rusko nebude digitálně zasahovat. Zabránit nejrůznější kybernetické kriminalitě však 100 % zatím nemůže nikdo.Není tajemstvím, že se má upadající dolar zachránit zavedením digitální měny. Tato sféra je celkem nová, má mnoho děr a je možné, že k útokům bude docházet. Jak říkám, karta kybernetické bezpečnosti se dá použít proti ruskému lídru, je to dobrá příležitost svést vinu na Putina či na Rusko obecně.Jinak nemusím snad zdůrazňovat, že davoská skupina je organizace samozvaných průmyslníků a boháčů, kteří vnucují světu agendu, kterou sami nastolují, do hry navíc zapojují různé veřejnoprávní agentury, například WHO. Součástí agendy je kybernetická sféra a její bezpečnost. Připomeňme si, že se Rusko zřeklo své účasti a svého podílu na davoské agendě. Rusko je tedy trnem v oku elit, pro které prezident Biden pracuje. Prezident Biden sice mohl ujišťovat, jak v Ženevě reprezentuje svůj národ a voliče, nicméně to už takto dávno nefunguje. Biden přijel do Ženevy jako nástroj nadnárodních elit, kteří nemohou jednat bezprostředně samy.V reakci na to, co říkáte: Spojené státy v minulosti odstoupily od strategických dohod, bylo to v roce 2001 (ABM), 2019 (INF) a teď dokonce ukončily účast v programu Open Sky. Je zvláštní, že ženevský summit inicioval Biden, prý Putinovi i volal, na summitu mu podal první ruku, přitom jej dříve v médiích dosti silně urazil…Cílem je dostat Vladimira Putina do pro něj nevýhodné pozice, z nějž ho bude snazší sesadit: „Podívejte, on sem přišel, před celým světem něco řekl, pak vše dopadlo jinak. Co je to za člověka?“ Putin svým Iljušinem-96 přiletěl na summit každopádně připraven. Je to už ostřílený politik. Určitě není naivní, aby skočil na vějičku na západní triky, které mohou být oděny do západních ušlechtilých myšlenek a slov.To, čeho jsme svědkem, to je válka, zatím stále diplomatická. Je to jako šachová partie. Každé slovo má svou váhu. Nejsme uvnitř systému, abychom věděli podrobnosti, nezbývá než pokusit se některé věci odhadnout. Když Biden říká, že hájí zájmy US lidu, ano, poslouchá se to dobře. Zasvěcení vědí/tuší, jaká je realita. Prostí lidé, když sledují zprávy, mohou nabýt dojmu, že je dobře, že ke schůzce došlo, že se vztahy urovnávají. Velvyslanci se vrátí na své pozice, nebezpečí je odkloněno. Toto jsou určité úlitby, aby média mohla také chvíli psát o něčem pozitivně. O takovou idylku ale nejde. Dopad summitu uvidíme v budoucnu, resp. jaké pasti na koho byly nastraženy. Myslím, že to je pravý důvod, proč Biden schůzku inicioval.Prezident Putin připomněl na tiskovce po summitu, že USA od roku 2017 vedou Rusko jako zemi sobě nepřátelskou. Zároveň podporují na území Ruska nevládní organizace. Lze se dovtípit, že tyto organizace neusilují o stabilitu ruského systému… …Jsou to vesměs takové organizace jako Freedom House či National Endowment For Democracy (NED). Kdo jsou chlebodárci takových organizací a všech těch pochodů LGBT? Ti, co byli z Ruska vyhoštěni, byli financování z takovýchto fondů. Jedná se o fondy subversivní, které erodují systém, v tomto případě ruský. Rusko označilo některá západní média za cizí agenty.Nicméně Putin zdůraznil, že to neznamená ukončení jejich činnosti. Pokud prý někdo provádí západní politiku v Rusku, měl by to dělat transparentně. Není to nic proti demokracii.Ano, pokud subjekt pracuje tak, že je financován ze zahraničí, měl by to vždy dokládat a jasně deklarovat. To proto, že zahraniční podpora ze zahraničí přece jen by neměla přesahovat určitý rámec. Západ se začal rozčilovat, když v Rusku vstoupil zákon, který definuje podmínky práce takovýchto organizací na vlastním území. Vladimír Putin správně říká, že podobné zákony jinde ve světě existují. V USA takový zákon je v platnosti již celá desetiletí. Amerika sama se chrání před cizími vlivy. Přitom sama vydržuje neziskovky, pomocí kterých se snaží ovlivňovat politiku v zahraničí. Česká republika je výborným příkladem. Byli jsme relativně samostatnou zemí, a co z toho zbylo?Jedná se o příklad moderní formy imperialismu. Ti, kdo se tomu protiví, vlastně riskují. Ptal jste se, proč se USA setkává s Ruskem v Ženevě, když zde je silná antiruská kampaň. Je to proto, poněvadž se hledá každý způsob, jak se dostat ruskému medvědovi pod kůži. Z různých vyjádření pánů Lavrova a Putina soudím, že mají již dávno tyto metody prokouknuté, takže se jimi určitě nenechají zaskočit.Na okraj. Švédské ministerstvo obrany soudí, že se má svět připravit na válku s Ruskem…No, každopádně uvidíme, nakolik se USA podaří ideologicky zpracovat Kreml cestou různých expertních či pracovních skupin. Pokud dokonce Rusko získalo na tomto summitu od Západu nějaké záruky či ústupky, pak tento summit rozhodně zbytečný nebyl.Média si všimla jistého prvku nedůvěry. Američané (rozšířená skupina: Biden, Sullivan, Nuland…) pili vodu z vlastních plastových lahví a jednorázových kelímků. Rusové se svlažovali ze švýcarských sklenic… Jinak poněkud „retro“ působil přílet obou lídrů ve čtyřmotorových speciálech. Dnešní letectví už jde trochu jinou cestou. Ale vážně. Komentátoři si všimli posílení rublu. To je asi známka toho, že summit nevyvolal hysterii…Celkově bych řekl, že se zprávy dají využít k finančním machinacím. Je vždy dost spekulantů, kterým se jakýkoli výkyv hodí. Válka i vrcholná politika umí mávat burzou. Zde nedošlo k ničemu dramatickému.Díky za rozhovor.

2021

