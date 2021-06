Čaputová varovala před nástupem třetí vlny pandemie. Uvedla také hlavní prioritu pro zbytek mandátu

https://cz.sputniknews.com/20210617/caputova-varovala-pred-nastupem-treti-vlny-pandemie-uvedla-take-hlavni-prioritu-pro-zbytek-mandatu-14863586.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová zdůraznila význam příprav na nástup třetí vlny pandemie v republice. Politička také přiznala, že ekonomický a sociální dopad... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

Jedním z hlavních úkolů pro Slovensko je nyní příprava k možnému nástupu třetí vlny pandemie koronaviru, uvedla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ve svém komentáři pro slovenská média Čaputová zdůraznila, že je nutné vyvinout maximální úsilí k tomu, aby dopad další vlny byl co nejmenší. Prezidentka poznamenala, že se ekonomický a sociální dosah pandemie bude projevovat ještě dlouhou dobu a hlavním nástrojem v boji proti pandemii je očkování obyvatelstva. Čaputová si je jistá, že Slovensko již dokázalo překonat řadu překážek spojených s distribucí vakcín.Řešení sociálních problémů jako hlavní prioritaKoronakrize výrazně odhalila ostré sociální problémy a nerovnost ve slovenské společnosti, přiznává Čaputová. Současná krize připravila hodně občanů o pravidelný příjem, někteří podnikatelé přišli o svůj byznys. Problém byl zaznamenán i při distanční výuce, když ne všichni žáci a studenti měli možnost se připojit k online vyučování, s finančními potížemi se setkaly například matky samoživitelky. Další výzvou je i možný nárůst migrace Slováků do dalších zemí, a to kvůli nedostatku pracovních příležitostí na Slovensku.V souvislosti s tím vyřešení sociálních problému je podle Čaputové zásadním úkolem, kterému se chce věnovat v následujících letech.

