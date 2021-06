https://cz.sputniknews.com/20210617/dare-rolins-komplikuje-koncertovani-jeji-zdravi-dokaze-vse-zvladnout-podle-planu-14869206.html

Daře Rolins komplikuje koncertování její zdraví. Dokáže vše zvládnout podle plánu?

Slovenská zpěvačka se konečně dočkala toho, že se zlepšuje epidemiologická situace, protikoronavirová opatření se rozvolňují a kultura tak chytá druhý dech... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

Dara nedávno prozradila, že poslední dovolenou s její dcerou Laurou jí tak trochu zkomplikoval úraz, který si přivodila. Zpěvačka prozradila, že sotva s dcerou dorazily do Dubaje a užívaly si horký den u bazénu, vyváděla zřejmě trochu víc, než měla.Na dovolené ji pohmožděný kotník sice trochu omezoval, ale až tak jí to nevadilo. Větší komplikace přišly až ve chvíli, kdy se začaly blížit naplánované akce a Dara si uvědomila, že asi nebude moct podávat takové výkony, jaké by si představovala. Konečně se totiž i na ni usmálo štěstí a může znova vystupovat. Zvládne to však? Přiznává totiž jisté obavy…Pak se ale ukázalo, že je Dara optimistka a navíc má na každou situaci řešení.Dodala, že si v současné chvíli nemůže užívat ani svou oblíbenou jógu, a to ani „v žádném tvaru ani patvaru“. A její příznivci pro ni měli také spoustu vzkazů, které byly plné podpory. „Přeji brzké uzdravení,“ uváděli.Spousta lidí chápala, že pro ni musí být těžké, když nyní nic nemůže.„Sestry potáhnou pár vystoupení za tebe… A pomalu, postupně, do toho vpadneš i ty. Všechno chce svůj čas. Bude dobře!!!“ snažila se ji ještě více pozitivně naladit jedna fanynka.Kromě toho se mnozí fanoušci Daře svěřili, že jsou na tom nyní podobně a musí být doma také s nějakým zdravotním problémem.A objevily se také zmínky o tom, jak moc jí to sluší.„Moc vám to sluší,“ zaznělo.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.

