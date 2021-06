https://cz.sputniknews.com/20210617/exnamestek-ministra-zahranici-cr-si-je-jisty-ze-vysledky-setkani-putina-a-bidena-predcily-ocekavani-14862535.html

Exnáměstek ministra zahraničí ČR si je jistý, že výsledky setkání Putina a Bidena předčily očekávání

Exnáměstek ministra zahraničí ČR si je jistý, že výsledky setkání Putina a Bidena předčily očekávání

Výsledky summitu prezidentů Ruska a USA, Vladimira Putina a Joea Bidena, který se konal včera 16: června v Ženevě, předčily očekávání, která se „redukovala"... 17.06.2021

První setkání Putina a Bidena se konalo ve středu v Ženevě a jednání trvala 4,5 hodiny, včetně přestávek. Ve výsledku Putin uvedl, že se s Bidenem dohodl na zahájení konzultací o strategické stabilitě na meziresortní úrovni. Podle něj si totiž obě země uvědomují, že nesou zvláštní odpovědnost za strategickou stabilitu ve světě. Prezidenti navíc přijali společné prohlášení o tom, že Ruská federace a USA potvrzují, že dodržují zásadu, že v jaderné válce nemohou existovat vítězové a že nikdy by neměla být taková válka rozpoutána.Dále Bašta poznamenal, že západní novináři „vytrvale žádali ruského prezidenta o určité červené linie a možné pokusy o jejich překročení při jednáních každé ze stran“. Podle bývalého náměstka ministra zahraničí České republiky je důležité, že oba prezidenti poukázali na upřímnou a věcnou povahu jednání v Ženevě a zdůraznili, že vztah dvou předních jaderných mocností by měl být stabilní a předvídatelný.Připomeňme, že summit ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického lídra Joe Bidena proběhl ve středu ve švýcarské vile La Grange. Jedním z hlavních výsledků je oznámení, že se velvyslanci obou států vrátí zpět do hostitelských zemí. Dále prezidenti vyzdvihli prodloužení smlouvy o omezení strategických jaderných zbraní Nový START.

