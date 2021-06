https://cz.sputniknews.com/20210617/farna-tak-ted-uz-jsem-oficialne-velka-jako-barak-14867391.html

Farna: Tak teď už jsem oficiálně velká jako barák

Zpěvačce polsko-českého původu Ewě Farne se poslední dobou po pracovní stránce opravdu velmi daří. Poté, co tato kráska song Tělo zveřejnila a odhalila i... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

Nový song nadané zpěvačky opravdu sklízí jeden úspěch za druhým. To, že byl jedničkou v trendech, byl nejspíše jen začátek. Díky písni se totiž Ewa Farna dostala na obrovskou reklamní obrazovku na newyorské Times Square. Informovala o tom na svém Instagramu.Zmiňme, že Ewa se na billboardu objevila díky společnosti Spotify, která zde propaguje skladby víc než padesáti umělkyň z celého světa. Stejně tak pomocí iniciativy Equal bojuje za rovnoprávnost žen v hudebním byznyse.Reakce na úspěchFanoušci této zpěvačky jí samozřejmě k takovému úspěchu gratulovali.„Musí to být skvělý pocit, vidět svůj obličej na tomhle baráku. Gratuluju!“ psali fanoušci.Někteří takovému úspěchu zřejmě nedokázali uvěřit, a tak se ptali, jestli nejde o fotomontáž. Další ale byli příjemně překvapeni.Píseň TěloFarna nedávno oznámila premiéru nového singlu Cialo nebo Tělo, který je součástí jejího nového alba. Nutno podotknout, že tento její nový singl je zaměřen na pozitivní vnímání sebe samých a svého těla.V samotném klipu jsou tak k vidění dívky a ženy, které měly popáleniny, jizvy či díru v hlavě. S kůží na trh šla i samotná zpěvačka, která ukázala strie.Ewa ve svém songu zpívá o funkčnosti těla, nikoli o jeho estetické stránce. Upozorňuje zejména na to, že mezi krásou a malou konfekční velikostí není rovnítko a že zdraví je nejdůležitější.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se roku 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Mezi její známé písně patří Měls mě vůbec rád, Boží mlejny melou, Maska, Na ostří nože či Všechno nebo nic.

