Globsec: Slovensko představuje akční plán proti hybridním hrozbám. Česko na něm už pracuje

„Vidím tedy svět, který byl klamán iluzorním pocitem bezpečí, založeným na touze po zisku. Vidím model ekonomického a společenského života, který se vyznačuje velkou nerovností a sobectvím, v němž nepatrná menšina světové populace vlastní většinu statků a často neváhá vykořisťovat lidi a zdroje. Vidím životní styl, který se dostatečně nestará o životní prostředí. Zvykli jsme si neomezeně spotřebovávat a ničit to, co patří všem a o co bychom měli pečovat s úctou, čímž vzniká ‚ekologický dluh‘, který ponesou především chudí a budoucí generace,” prohlásil papež.