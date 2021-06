https://cz.sputniknews.com/20210617/jako-fronta-do-mekace-v-moskve-primark-konecne-otevrel-v-cesku-14867877.html

Jako fronta do Mekáče v Moskvě. Primark konečně otevřel v Česku

Jako fronta do Mekáče v Moskvě. Primark konečně otevřel v Česku

Ani horké letní počasí bez mráčku neodradilo zástupy lidí vystát několikahodinovou frontu na Václavském náměstí. Otevřel se totiž Primark. Irský řetězec se... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-17T15:37+0200

2021-06-17T15:37+0200

2021-06-17T15:37+0200

česko

václavské náměstí

fronta

praha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/14868074_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_f7f781beb79704cef5c92d5fa3da1df6.jpg

Ačkoli se prodejna otevírala až v 9 ráno, první čekající se k obchodu dostavili už kolem 7:30. Když řetězec na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice konečně otevřel své dveře, fronta se protáhla až k soše svatého Václava.Pro zákazníky vystávající frontu byl vyhrazen prostor na Václavském náměstí a frontu koordinovali pracovníci bezpečnostní agentury. Zaměstnanci nedalekého hotelu zase mezi čekajícími prodávali balenou vodu.I přes trvající pandemii koronaviru lidé ve frontě nedodržovali bezpečné rozestupy a téměř nikdo neměl nasazenou roušku. Někteří ve frontě dokonce snídali.První Primark v České republice měl být otevřen ještě loni. Nicméně kvůli pandemii koronaviru se zahájení provozu několikrát odkládalo. Prodejna o ploše 4 600 metrů čtverečních v domě The Flow Building se nakonec otevřela ve čtvrtek v devět ráno. Zákazníky přivítal personál s vlaječkami se skladbou skupiny Queen We are the Champions.Taková poptávka po levném zboží mnohé překvapila. Lidé sdíleli fotografii a nechápavě reagovali na dlouhatánskou frontu. Připomínalo jim to fronty za socialismu.Časopis Reflex dokonce srovnal frontu na Václavském náměstí s Velkou čínskou zdí.

https://cz.sputniknews.com/20210615/pirati-zaluji-babise-ovcacek-varuje-pred-nastupem-nove-totality-14845134.html

václavské náměstí

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

václavské náměstí, fronta, praha