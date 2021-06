https://cz.sputniknews.com/20210617/lekar-prozradil-jak-se-da-opalovat-bez-ujmy-na-zdravi-14863130.html

Lékař prozradil, jak se dá opalovat bez újmy na zdraví

Lékař prozradil, jak se dá opalovat bez újmy na zdraví

Sluneční aktivita je každým dnem větší. Dospělému člověku stačí 15-20 minut, aby si zlepšil své zdraví pomocí slunečních paprsků. Mějte ale na paměti, že... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-17T10:29+0200

2021-06-17T10:29+0200

2021-06-17T10:29+0200

zdraví

spálení

kůže

lékař

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1b/12438972_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_8313125963f86fa1c18604fbce9bc6b8.jpg

Česko zasáhla vlna horkého vzduchu. Teploty už ve středu na několika místech překročily tropickou třicítku. Na víkend meteorologové předpovídají ještě o čtyři stupně více –⁠ efekt bude zesílený jasnou oblohou. Jak tyto extrémy ve zdraví přežít?Také podle něj není dobré pobývat na slunci v tom největším horku. Ideální je to po ránu a večer.Dále lékař dodal, že na procházce je potřeba mít nějakou pokrývku hlavy, a také lehké, ideálně světlé, oblečení.Co dělat v případě, že jsme se spálili?To, jak správně pečovat o kůži v případě spálení sluncem, poradil v rozhovoru pro Sputnik lékař, dermatolog a kosmetolog Stanislav Arkannikov.Touha být rychle a silně opálený končí často popáleninami. Aby se to nestalo, je třeba používat speciální ochranné krémy a jít se opalovat, když je slunce nejméně aktivní, což je ráno do 10-11 hodin a večer po 17. hodině, sdělil lékař. Zároveň vysvětlil, co je třeba udělat, když se kůže přece jen spálí, zčervená a vzniknou na ní puchýřky či je na dotek bolestivá. Existuje totiž určitý algoritmus záchrany před spálením sluncem, řekl lékař.Dalším krokem má být studená sprcha, kterou je třeba si dát jako první. Voda, jejíž teplota má činit přibližně 20 stupňů, pomůže zmírnit podráždění, kůži zklidní, sníží teplotu těla a zastaví samotný vývoj popáleniny.Zároveň je ale třeba vyhýbat se silnému proudu, aby kůže nebyla ještě více poškozena, vysvětlil lékař. Dodal, že když bolest ze spálení nepřechází, je možné použít nějaké anestetikum.Podle jeho slov je dalším povinným bodem zvlhčení kůže, přičemž nikoli zakysaná smetanou nebo kefírem, ale speciálními zvlhčujícími krémy, ideálně s vitamínem E, extraktem heřmánku, šťávou z aloe, či panthenolem.Dodal, že až přejde zčervenání, pálení a jiné nepříjemné pocity, bude možné se zase opalovat, avšak je nutné dodržovat všechna bezpečnostní opatření.

https://cz.sputniknews.com/20210616/zjistete-zda-patrite-mezi-lidi-kteri-se-nesmi-opalovat-co-za-tim-stoji-14851171.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spálení, kůže, lékař