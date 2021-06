https://cz.sputniknews.com/20210617/lekari-predpovedeli-princi-harrymu-plesatost-a-ukazali-jak-by-mohl-vypadat-az-mu-bude-padesat-14858964.html

Lékaři předpověděli princi Harrymu plešatost a ukázali, jak by mohl vypadat, až mu bude padesát

Lékaři předpověděli princi Harrymu plešatost a ukázali, jak by mohl vypadat, až mu bude padesát

17.06.2021

Asim Shahmalak, pracovník britské kliniky Crown Clinic, si všiml, že člen královské rodiny začal rychle ztrácet vlasy v oblasti temene poté, co se v roce 2020 přestěhoval s manželkou Meghan Markleovou a synem Archiem do Spojených států. Podle slov lékaře princ musí podniknout kroky ke zpomalení procesu plešatění.Aby Shahmalak předložil výsledek Harryho plešatosti ve středním věku, vyretušoval jeho fotografii ve Photoshopu. Záběry ukazují, že princ úplně ztratí vlasy nad čelem a na temeni hlavy.Chirurg zároveň řekl, že vévoda ze Sussexu ztrácí vlasy méně než jeho starší bratr William.Shahmalak navíc dodal, že bratři zdědili gen od mužů starší generace: Charlesova otce a také dědečků Philipa Mountbattena a hraběte Spencera. Lékař uvedl, že kromě genetického faktoru může být příčinou silného vypadávání vlasů i stres.Britský lékař doporučil princi Harrymu, že pokud chce předejít blížící se plešatosti, musí se obrátit na odborníka, který mu předepíše léky, například lék Propecia, nebo předepíše proceduru transplantace vlasů.V dubnu 2020 odhalil příčinu plešatosti prince Harryho jiný odborník. Tricholog Spencer Stevenson vysvětlil, že princ trpí ztrátou vlasů kvůli nemoci, která je stoprocentně genetická a nemá nic společného se stresem.Upozornil, že pokud Harry nebude problém řešit, je pravděpodobné, že za pár let bude plešatý stejně jako jeho starší bratr William, vévoda z Cambridge.Stevenson však předpokládá, že princ Harry je znepokojen nutností pečlivě se starat o svůj zevnějšek, aby se vyrovnal své manželce Meghan Markleové.Proto v únoru loňského roku navštívil vévoda ze Sussexu prestižní londýnskou trichologickou kliniku Philip Kingsley Trichological Clinic. Podle informací novin The Sun tam podstoupil transplantaci vlasů. Před tím si novináři všimli, že princovo plešatění se od svatby s Meghan Markleovou v květnu 2018 zdvojnásobilo. Do roku 2020 však Harryho vlasy výrazně zvýšily svůj objem.

