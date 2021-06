https://cz.sputniknews.com/20210617/leos-mares-udelal-radost-sve-mamince-jste-pozorny-syn-vzkazuji-mu-fanousci-14864866.html

Leoš Mareš udělal radost své mamince. Jste pozorný syn, vzkazují mu fanoušci

Leoš Mareš udělal radost své mamince. Jste pozorný syn, vzkazují mu fanoušci

Oblíbený český moderátor a příležitostný zpěvák Leoš Mareš ví, jak udělat svému okolí radost. Není žádným tajemstvím, že velmi rád překvapuje a obdarovává svou... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-17T13:44+0200

2021-06-17T13:44+0200

2021-06-17T13:44+0200

celebrity

leoš mareš

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1186/40/11864093_0:122:1731:1096_1920x0_80_0_0_d57a344392f3a09871d5766d601ee1dc.jpg

Leoš Mareš má totiž velmi hezký vztah i se svou maminkou Lenkou, které by splnil vše, co jí na očích vidí. Více než materiální dary ale pro oba znamenají společně strávené chvilky. To ostatně Leoš prozradil i nyní na svém Instagramu.Poté navázal na to, že aktuálně má značka Zalando má novou kampaň #ActivistsofOptimism, která se snaží šířit dobrou náladu. A v souvislosti s tím měl moderátor českého rádia jednu nabídku pro své fanoušky...Na jeho slova pak začali reagovat mnozí uživatelé. Spousta z nich podotýkala, že je taková kampaň sice hezký nápad, ale zároveň dodávali, že je fajn ostatní potěšit i bez takového pohnutku, z vlastní iniciativy. Další pak uváděli, že je Leoš velmi pozorný syn. Ne každá maminka má totiž takové štěstí.Spousta komentářů se pak nesla v tom duchu, že je pořízená fotografie velmi povedená a krásná. A krásná je i Leošova maminka.A další komentáře byly dost podobné: „Máma je krásná.“Podle mnohých fanoušků je totiž Lenka Marešová opravdu kočka a na svůj věk je stále šik.Pár uživatelů zmínilo, že se jeho maminka až nápadně podobá jeho tchyni, mamince jeho ženy Moniky.Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně Být stále mlád s Karlem Gottem a z duetu se stal hit. Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

leoš mareš