Loď Šen-čou 12 se spojila s čínskou orbitální stanicí

Pilotovaná kosmická loď Šen-čou 12 se třemi kosmonauty na palubě se úspěšně spojila s hlavním modulem Tchien-che čínské orbitální stanice Tchien-kung. 17.06.2021, Sputnik Česká republika

Čínská nosná raketa Dlouhý pochod 2F s pilotovanou lodí Šen-čou 12 startovala ve čtvrtek v 09.22 hod místního času (03.22 hod SELČ) z kosmodromu Ťiou-čchüan v provincii Kan-su na severozápadě země. Posádku tvoří člen misí Šen-čou 6 a Šen-čou 10 Ne Hajšen, člen posádky mise Šen-čou 7 Liu Bomin, a Tan Hunbo, pro kterého je nynější let první.Šen-čou 12 úspěšně dosáhl stanovené oběžné dráhy a v 15.54 hod (09.54 hod SELČ) vykonal autonomní sblížení a rychlé spojení s předním vchodem modulu Tchien-che. Poté vytvořily společnou konstrukci s hlavním modulem stanice a nákladní lodí Tchien-čou-2, která startovala dříve. Celý proces spojení trval 6,5 hodiny. Následně by kosmonauti měli přestoupit do modulu Tchien-che, kde stráví 3 měsíce. Posádka se má vrátit na Zem v září, a to na palubě návratového modulu.Je to již 19. mise od vývoje a ztělesnění projektu pilotovaných vesmírných letů v Číně a také první pilotovaná mise v rámci výstavby čínské orbitální stanice. Program kromě pilotovaných letů zahrnuje také vypuštění bezpilotních kosmických lodí.Pilotovaných výprav bylo v dějinách čínské kosmonautiky před Šen-čou 12 pouze 7. V roce 2003 se Čína stala třetí zemí na světě, která dokázala samostatně vypravit člověka do vesmíru.Vypuštění Šen-čou 12 je rovněž první pilotovanou výpravou ČLR od roku 2016. Dne 17. října 2016 se z kosmodromu Ťiou-čchüan konal start pilotované kosmické lodi Šen-čou 11 s dvoučlennou posádkou. Tajkonauti (čínský název kosmonautů, pozn. red.) se nacházeli na palubě orbitální vesmírné laboratoře Tiangong-2 30 dní, po čemž se úspěšně vrátili na Zem.

