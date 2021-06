https://cz.sputniknews.com/20210617/ministri-zivotniho-prostredi-cr-a-polska-chceme-se-o-dole-turow-dohodnout-a-ne-se-soudit-14871028.html

Ministři životního prostředí ČR a Polska: Chceme se o dole Turów dohodnout, a ne se soudit

Ministři životního prostředí ČR a Polska: Chceme se o dole Turów dohodnout, a ne se soudit

Česká republika se snaží omezit nebo alespoň minimalizovat negativní dopady těžby v polském hnědouhelném dole Turów u hranice s českým územím. Má velké obavy... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-17T18:34+0200

2021-06-17T18:34+0200

2021-06-17T18:34+0200

česko

richard brabec

důl

uhlí

těžba

česká republika

polsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1e/12450466_0:227:2417:1587_1920x0_80_0_0_ce34241d3ae3ed229119936502b6e441.jpg

17. června v Praze vystoupili na tiskové konferenci k zahájení jednání o mezivládní dohodě ohledně těžby v polském hnědouhelném dole Turów český ministr životního prostředí Richard Brabec a jeho polský kolega Michal Kurtyka. Shodli se v tom, že je lépe se dohodnout, než se soudit.Ministr Brabec prohlásil, že chápe postoj polské strany, neboť těžba hnědého uhlí v dole Turów je pro Polsko velmi důležitá, a to jak z hlediska energetického zajištění, tak i zaměstnanosti. Práce uhelného dolu však vzbuzuje obavy na české straně, protože může velmi negativně ovlivnit životní prostředí v ČR, především v Libereckém kraji. „Logicky jako vláda České republiky hájíme zájmy českých občanů,” řekl Brabec. Dodal, že cílem žaloby nebylo zastavení těžby v Turówě jednou provždy, což samozřejmě ani není možné.České úřady podaly v únoru letošního roku žalobou k soudu proti rozšiřování dolu. V květnu evropský soud Polsku nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré důlní práce u českých hranic. Polský premiér Mateusz Morawiecki však odmítl toto nařízení respektovat, a to z toho důvodu, že by to mělo pro jeho zemi velmi negativní následky.Česká republika proto požádala Soudní dvůr EU, aby Polsku udělil pokutu pět milionů eur (přibližně 127,3 milionů korun) za každý den, během něhož bude pokračovat těžba. Polsko dostalo lhůtu do 22. června, aby se k návrhu pokuty vyjádřilo.V pondělí 14. června Česká republika zaslala Polsku návrh mezivládní dohody, o níž budou dnes a v pátek jednat expertní skupiny obou zemí. Dohoda by měla kromě jiného obsahovat povinnost uhrazení výdajů na vybudování nových a posílení stávajících zdrojů pitné vody v oblastech Frýdlantska a Hrádecka.Český ministr životního prostředí Richard Brabec upozornil na to, že smlouva neobsahuje pouze finanční kompenzace. Kromě konkrétní částky jde také o zajištění funkčnosti stěny, která by měla zabránit dalšímu odtoku vody z českého území, a také o stavbu zemního valu, který by měl minimalizovat zvyšování prašnosti a hluku.Uhelné doly jsou na obou stranách česko-polské hranice, obě země si uvědomují jejich přínos pro energetickou bezpečnost a zaměstnanost, ale i negativní vliv na životní prostředí.Česká republika připouští možnost stáhnout žalobu, ale musí být splněny praktické i legislativní podmínky. Připomněl, že spory a jednání ohledně dolu Turów trvaly několik let, ale strany se nedokázaly dohodnout. Doufá, že k dohodě nakonec dojde, a to v blízké době.Podle názoru libereckého hejtmana Martina Půty nejsou české podmínky pro Polsko překvapením, protože na tyto problémy upozorňuje česká strana již několik let.Maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski prohlásil, že je důležité najít společnou strategii Česka, Polska i Německa, týkající se energetické transformace s důrazem na ochranu životního prostředí.Polský důl Turów zásobuje uhlím především sousední elektrárnu a má v něm probíhat těžba až do roku 2044. Plánuje se rozšíření dolu až na 30 kilometrů čtverečních a těžba až do hloubky 330 metrů.

česká republika

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

richard brabec, důl, uhlí, těžba, česká republika, polsko