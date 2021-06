https://cz.sputniknews.com/20210617/nejsem-vas-podrizeny-filip-reagoval-na-otazku-svych-prijmu-14864517.html

„Nejsem váš podřízený.“ Filip reagoval na otázku svých příjmů

„Nejsem váš podřízený.“ Filip reagoval na otázku svých příjmů

Po Petru Arenbergerovi, který z křesla ministerstva zdravotnictví odešel po odhalení, že v majetkovém přiznání neuvedl všechno, má nejasnosti v majetkových... 17.06.2021

Portál Deník N přišel se zprávou, že předseda komunistů Vojtěch Filip možná do svých majetkových přiznání neuvedl všechny příjmy, k nimž přišel jako právník při zastupování různých klientů.Deník N svou zprávu zakládá na datech Ministerstva spravedlnosti, která ukazují, že v letech 2017 a 2018 Filip neuvedl žádné vedlejší příjmy z advokacie. Za rok 2019 již přiznal příjem 24 tisíc korun.Databáze Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu nebo Ústavního soudu současně ukazují, že Filip v letech 2017 a 2018 zastupoval několik klientů. Na dotaz portálu Filip uvedl, že každý rok uvádí své příjmy.Dodal také, že náklady na provoz kanceláře jsou nemalé, takže čistý příjem není nijak závratný.Petříček nebude kandidovatTomáš Petříček odstoupil z pražské kandidátky ČSSD do letošních sněmovních voleb. Jako důvod svého odstoupení uvedl „masivní kšeftování s hlasy a rozdělování trafik“ ve veřejné správě a hlavně to, že byla porušena „demokratická tvorba“.Pražská pobočka ČSSD požádala stranické vedení, aby uvolněné první místo na kandidátce zaujala ministryně práce Jana Maláčová.Petříček napsal ČTK, že z kandidátky odstupuje po zralé úvaze, protože nesouhlasí s tím, co se ve straně děje.

Kosmo Olin 🦀 Komunistický kapitalismus je bezva věc, když si čínský komunistický miliardáři na západě vykupují zkrachované kapitalistické firmy a začlení si je do čínské produkce, tak že se v Číně svobodným lidem vede pořád lépe a vznikají tam další schopní šikovní komunistický miliardáři 🤩🤩🇨🇳👍👍👍. Dost se divím, že český komunisti toto neumí a třeba by sami mohli legálně dělat obrovské kšefty s Čínou, a dohazovat Číňanům zkrachovalé firmy v Čechách a takto postupně zavádět socialismus/komunismus. Určitě bych radši pracoval v solidní socialistické fabrice, než u hrabivého kapitalisty Babiše... 🇨🇿👎🤮🚾🚾 9

