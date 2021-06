https://cz.sputniknews.com/20210617/nemecka-vakcina-spolecnosti-curevac-neni-ucinna-proti-covidu-19-14864701.html

Německá vakcína společnosti CureVac není účinná proti covidu-19

Německá vakcína společnosti CureVac není účinná proti covidu-19

Průběžná analýza vakcíny proti koronaviru německé společnosti CureVac ukázala, že její účinnost činí pouhých 47 %. 17.06.2021

„Dnes (společnost CureVac, pozn. red.) oznámila výsledky druhé průběžné analýzy svého… výzkumu fáze 2b/3 vakcíny, kterou chtěli použít proti covidu-19 první generace CvnCoV na přibližně 40 tisících dobrovolnících… Vakcína ukázala průběžnou účinnost 47 % proti každému stupni závažnosti onemocnění covid-19, a neodpovídá žádnému z kritérii statistického úspěchu,“ informovala společnost.CureVac sdělila, že data o účinnosti vakcíny byla předána Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA), a že má výzkum pokračovat do definitivní analýze.CureVac již dříve uzavřela smlouvu s eurokomisí o perspektivních centralizovaných dodávkách vakcíny do zemí EU. V únoru EMA informovala o zahájení postupného testování (rolling revew) vakcíny CureVac. Společnost informovala, že v roce 2022 plánuje vyrobit miliardu dávek vakcín proti koronaviru.CureVac zahájila vývoj CvnCoV v lednu 2020, od července loňského roku se konají klinické zkoušky. Závěrečné etapy klinických zkoušek zahájila společnost koncem roku 2020. Uvádělo se, že daná vakcína bude v případě získání povolení vyráběna v německém Tübingenu, kde se dnes koná rozšíření výrobních kapacit pro potenciální dodávky.Očkovací kampaň začala v mnoha státech EU na konci prosince loňského roku. K dnešnímu dni byly v Evropské unii schváleny čtyři vakcíny: vakcína firem Pfizer/BioNTech, lék od americké společnosti Moderna, vakcína AstraZeneca a vakcína Johnson&Johnson, která pozastavila dodávky své vakcíny kvůli riziku trombózy.EK však tvrdí, že očekává očkování 70 % dospělé populace do poloviny července, a to navzdory problémům se získáváním vakcín od několika výrobců.AstraZeneca a případy krevních sraženinZačátkem dubna Evropská léková agentura (EMA) informovala o možné souvislosti mezi vakcínou AstraZeneca a případy krevních sraženin.Podle údajů úřadu přednosti používání vakcíny AstraZeneca převažují nad riziky. Uvedl, že krevní sraženinu je třeba považovat za jeden z velmi vzácných vedlejších účinků vakcíny AstraZeneca.V březnu se začaly objevovat informace o nebezpečných komplikacích u některých pacientů očkovaných přípravkem AstraZeneca v EU. Jako první vyhlásilo poplach Rakousko, kde jedné osobě byla po očkování diagnostikována mnohočetná trombóza a zemřela 10 dní po očkování a další osoba byla po očkování hospitalizována s plicní embolií. Po Rakousku začaly přicházet informace o komplikacích i z dalších evropských zemí.

