O kolik se nyní elektřina prodraží?! Lidé nechápavě reagují na jásot Pekarové ohledně Dukovan

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová včera radostně na Facebooku informovala, že se opozici nakonec podařilo zakotvit v zákoně normu, podle které se... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

„Jak jsme řekli, tak jsme i udělali! Dukovany nedostaví firmy z Ruska ani Číny. Zakotvili jsme to přímo v zákoně – tak, aby si to vláda nemohla na poslední chvíli ještě rozmyslet,“ oznámila Pekarová Adamová.Předsedkyně TOP 09 také uvedla, že po měsících naléhání ministr Karel Havlíček nakonec poslechl opozici, a firmy ze zemí, které pro Česko představují bezpečnostní riziko, k dostavbě jaderného bloku v Dukovanech již nedostanou přístup. Pekarovou však mrzí, že se na tom domluvit podařilo až teď.„Ale povedlo se to. To je obrovské vítězství pro celé Česko,“ jásá Pekarová Adamová.Jak ale vyplývá z následných komentářů, oslavovat vyloučení Rosatomu z tendru se nechystají zdaleka všichni. Hodně lidí totiž vyjádřilo pochybnosti, že na dostavbu elektrárny zůstala nějaká plnohodnotná soutěž, která by zajistila dobrou kvalitu za lepší cenu. „Nebude to dražší? A následně pak i cena elektřiny?“ ptá se Hana R. Matl.„Úkol splněn, odměna jistě bude.........o kolik se to prodraží????“ žádá odpověď Richard Skrbek.„Dukovany tedy nebudou dostavěny a budeme kupovat ruský plyn z Německa. Je to tak?“ vyjádřil předpoklad Radek Jakimczuk.Některé uživatele nejvíc překvapila naivita političky, kterou prý dává najevo, když mluví o vyloučení Ruska a Číny z tendru coby řešení všech problém. „Opravdu jste tak naivní?“ zeptala se Irena Ščerbová.Jiní komentující se ale domnívají, že neochota zvažovat problém ze všech stran může být podmíněna jen bezohlednou touhou po moci.„Ty vaše nynější hry se ale nakonec dotknou nás spotřebitelů. Jste politické mrdky, co za účast ve vládě jsou schopny poškodit i vaše voliče,“ domnívá se Karel Jeřábek.V komentářích se ale objevovaly i pochvaly na adresu Pekarové, které lidé poděkovali za skvělou práci.„Dobrá práce, díky. Krásná facka všem KSČM, rusákofilům a mentálním bolševikům,“ radoval se Jaroslav Makrlík.

Kosmo Olin 🦀 V Německu už hlásili, že zdravotní pojišťovny kvůli coroně připravují zvýšení poplatků o 1,5 procent.. Jistě i navždy a trvale, i když korona už třeba nebude 🤩🤩😱🇪🇺🇮🇱🇨🇿👎🤮🚾🚾 8

vaclav kalousek Doufám že Dukovany po vyřazení Ruska a Číny NEDOSTSVÍ NIKDO 5

