Odbornice vyjmenovala pět potravin způsobujících trombózu

„Problém je v tom, že se při vzniku arytmie zvyšuje riziko vzniku trombu (krevní sraženiny) v srdci. Tato sraženina se může utrhnout, pohybovat se dál a fakticky úplně ucpat kteroukoli cévu. Může to být koronární tepna napájející srdce, pak jde o infarkt . Může to být mozková tepna a pak jde o mozkovou mrtvici. Může to být ledvinová tepna a tedy ledvinný infarkt. Nestává se to často, ale stává se to. Může to být mezenteriální tepna a trombóza střeva,“ vysvětlil Napalkov.