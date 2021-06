https://cz.sputniknews.com/20210617/pirati-zenou-babise-k-soudu-je-to-spojeno-s-volbami-14869672.html

Piráti ženou Babiše k soudu. Je to spojeno s volbami

2021-06-17

2021-06-17T17:19+0200

2021-06-17T17:19+0200

názory

piráti

andrej babiš

migranti

Piráti podají žalobu na premiéra Andreje Babiše kvůli jeho výroku, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. Premiér dříve odmítl vyhovět předžalobní výzvě strany a za slova se omluvit.Spor vznikl kvůli debatě nad sdílenou ekonomikou. Babiš se ve Sněmovně ohradil proti Pirátům se slovy: „My nechceme sdílet naši zemi.“ V knize svých vizí přitom před několika lety psal, že lidé budou brzy sdílet automobily, byty a chaty. Rozdíl pak vysvětloval tím, že mu jde o dobrovolné sdílení. Piráti křičí, že premiér šíří nesmysly, lži a absurdní tvrzení. „Byli bychom neradi, kdyby pomluvy odkláněly pozornost od našeho pozitivního programu,“ konstatoval předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Piráti podle něj nechtějí, aby česká politika zdegenerovala.Je zcela jasné, že soud má souvislost s blížícími se sněmovními volbami. Piráti se chtějí ukázat, že jim jde o dobré jméno a pravdu. A premiér Babiš bude zase ten, na koho útočí politická konkurence. Ta konkurence, která vede v předvolebních průzkumech.Co je to ta sdílená ekonomika? Asi to všichni známe, jen si to neuvědomujeme. Nejčastěji se se sdílenou ekonomikou setkáváme, když si půjčujeme automobil, kolo nebo ty zpropadené elektrické koloběžky. Je to nový, daleko rychlejší způsob poskytování a užívání služeb. To je ta příjemná verze.Ta horší věc je záležitost s krátkodobým pronájmem Airbnb. Pamatujete? Právě tato služba přispěla například k omezení dostupnosti bydlení v Praze, růstu nájmů, ale také k tomu, že se z obytných domů staly doslova přes noc hostely. Jde doslova o nelegální trh s ubytováním.Piráti jsou ale zastánci sdílení nad tento obvyklý rámec. Takže se může stát, že jednotlivé sektory služeb mohou přesunout do nelegální sféry, ze které státní nebo městská pokladna nebude mít nic a lidé bolehlav.O sporu Pirátů s premiérem Babišem Sputnik hovořil se známým sociologem a politickým analytikem Janem Klánem.„Začnu těmi migranty. To, že je Pirátská strana hodně otevřená migraci, je reálný fakt a nijak tuto věc sami Piráti nezpochybňují. Ostatně se jim ve veřejnosti často ironicky říká sluníčkáři nebo zmatení levičáci. Když se na tuto věc podíváme reálně, tak zjistíme, že nikdo nemůže nikoho jen tak někam nastěhovat, protože by se tím narušilo soukromé vlastnictví a další práva. Z toho plyne, že Piráti nemohou bez svolení vlastníka někoho někam nastěhovat a tím pádem výrok o tom, že Piráti chtějí lidem domů nastěhovat migranty, se nezakládá na skutečnosti a jde o typické fake news a Andrej Babiš jej použil v rámci předvolební kampaně. Pokud jde o zdanění přebytečných metrů bytů, které nikdo neobývá, tak to už je něco jiného, protože podobné koncepty existují například ve Španělsku nebo Německu, kde se zdaňují prázdné prostory – například ty kancelářské, ale i prázdné byty, kde jsou přemrštěné nájmy. Má to svoji logiku a nutíte tím vlastníky, aby své nemovitosti měli obsazené nebo aby za ně platili více daní nebo aby nemovitost pustli na trh. Tomuto konceptu se ani já nebráním, protože se tím změní trh s bydlením, kdy se jej stát určitým způsobem snaží regulovat.Co se týká sporu Andreje Babiše s Piráty, tak je to předvolební kampaň, kam možná neuváženě spadl sám Babiš. Bude otázkou, jak to změní preference stran, ale mám obavu, že hnutí ANO to nijak nepomůže, protože plno lidí bude vědět, že nastěhovat migranty do domácností je nesmysl a spíš to posílí Piráty. Ovšem je zde ale další skupina lidí, která takto neuvažuje a bude věřit fake news a bude více inklinovat k hnutí ANO. Je to dvojsečná zbraň a Andrej Babiš hraje vabank," říká expert.Znamená to, že Babiš ztrácí sebejistotu kvůli padajícím preferencím, a proto záměrně lže?„Určitou roli to jistě hrát bude. Vidí, že preference jsou na sestupné tendenci a tak hledá vše možné, co se dá, aby trend obrátil. Dokonce bude záměrně používat fake news. Kampaň do sněmovny bude hodně o emocích a strachu. Ani ne tolik z migrace, tak jako v minulosti, ale spíš o strachu z budoucnosti a co bude následovat v době postpandemické. O tom moc nikdo nemluví a tak se mnoho politiků snižuje k různým laciným výrokům a krokům. Ať už je dělá Andrej Babiš nebo Miloš Vystrčil. Oba dva si myslí, že jejich výroky zajímá hodně lidí, ale není tomu tak. Většinou si lidé postesknou, co že to vlastně má zase být.Jinak Andrej Babiš ztrácí sebejistotu už od chvíle, kdy začala pandemie covidu–19. Stačí se podívat na chaotické kroky vlády a hřebíček do rakve byla kauza Vrbětice, která byla založena na domněnkách. Jak poté máte věřit předsedovi vlády a jiným představitelům, kteří staví na domněnkách? Ostatně u výroku, že Piráti chtějí nastěhovat migranty do domácností, je rovněž skryta domněnka. Je to postaveno na spekulaci, že toto tvrzení běhá někde po síti a lidé se ptají, zda je to pravda nebo ne.U mě například Andrej Babiš selhal u Vrbětic, kde si měl vše ověřit a poté vystoupit na veřejnosti. V případě Pirátu udělal stejnou chybu. Neověřil si fakta a někde to prohlásil v rámci předvolebního boje. Je ovšem teoreticky možné, že jeho výrok oslní voliče SPD nebo voliče pana Volného a tak přetáhne jejich voliče. Bude hodně zajímavé sledovat soudní dohru, která bude zcela jistě eskalovat v době horké volební kampaně," míní politický analytik.Jak vůbec nahlížíte na koncept sdílené ekonomiky? Není to jen utopie?„Tato věc se zdála jako velice slibná záležitost, ale bohužel ji silně narušila probíhající pandemie. Ta rovněž ukázala na limity sdílené ekonomiky. Nejznámější je sdílené bydlení a sdílená auta. Oba dva nejrozšířenější koncepty narazily na své limity. Pokud jde o sdílené bydlení Airbnb, tak zde nastal problém s tím, že se tím deformoval trh s bydlením a města i státy začaly zaujímat různá opatření. Pokud jde o sdílená auta, tak do toho všeho zasáhl problém, se společností Uber, který ve finále začal zneužívat svého postavení na trhu a choval se k zaměstnancům jako k póvlu. Zaměstnanci se nemohli dožadovat žádných práv, neměli žádné pracovní smlouvy atd.Sdílená ekonomika je jistě hudbou budoucnosti, ale musí to mít jasná pravidla, která musí vydávat stát nebo nějaká jiná nadnárodní instituce. Lidově řečeno, musí se tato oblast regulovat, aby nedocházelo k excesům, aby si každý dělal, co se mu zlíbí. Jinou oblastí je sdílení myšlenek a dat na internetu, kde se musí toto sdílení ponechat zdarma, protože se touto cestou šíří myšlenky a vědění po celém světě," říká pan Klán.A nemá Babiš pravdu, když stát pod vedením Pirátů bude zasahovat do soukromého vlastnictví?„Popravdě řečeno každý stát nějakým způsobem zasahuje do chodu soukromého vlastnictví. Některý více, některý méně. Je pravdou, že od roku 1989 se v našich podmínkách stala ze soukromého vlastnictví nedotknutelná mantra a jakýkoliv jiný druh vlastnictví je očerňován jako neefektivní (státní, družstevní). Z tohoto důvodu je nutné opět zavést regulace a vlastnictví zrovnoprávnit a strategické věci jako vodovody, železnice, energetiku mít pod státním vlastnictvím. Musí dojít opět k tomu, že bude veřejné vlastnictví, které bude patřit všem – tyto koncepty se opět objevují v zahraničí, protože je mnoho oblastí, které nejsou primárně určeny k tvorbě zisku, ale jsou vybudovány k tomu, aby sloužily lidem.Piráti mají mnoho takových podobných nápadů, jak omezit soukromé vlastnictví, ale bohužel to zmateně vysvětlují a tím pádem působí jako partička lidí, kterým jde o volnost, nevázanost, marihuanu a další věci. Když to shrneme, tak Piráti mají ve svých návrzích mnoho příkladů, jak regulovat soukromé vlastnictví, ale špatně, ba přímo pomateně, je vykládají směrem k veřejnosti a tím pádem působí velice nevěrohodně," říká sociolog a politický analytik Jan Klán.

