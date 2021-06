https://cz.sputniknews.com/20210617/posledni-konvoj-americkych-vojaku-odjel-z-ceska-kam-mel-namireno-14863964.html

Poslední konvoj amerických vojáků odjel z Česka. Kam měl namířeno?

Poslední konvoj americké armády tento týden opustil Českou republiku. Američtí vojáci přes území ČR mířili ze cvičení Severoatlantické aliance, které se konalo... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

Česká armáda uvádí, že vše proběhlo hladce. Přesun se schválně uskutečnil na několik částí – probíhal od neděle a právě kvůli plynulosti dopravy byl jejich konvoj rozdělen do několika skupin. Zmiňme, že první vozy amerického vojenského konvoje do Česka vjely přes hraniční přechod u Břeclavi v neděli večer, tedy o den později proti původnímu předpokladu.Za zmínku stojí i to, že se přesun konvoje trochu opozdil kvůli změně plánů americké armády, jež si na Slovensku doplnila jednu technickou pauzu.Celkem mělo přes české území putovat zhruba 600 vojáků s více než 200 vozidly.Jak již twitterový příspěvek AČR naznačuje, americká jednotka se účastnila cvičení Saber Guardian 2021, které se konalo u našich sousedů a které je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021. Na to američtí vojáci přes české území přejížděli na konci května.Přejezdy vojenských konvojů přes ČRUveďme, že se však nejednalo o první takový přejezd. V posledních letech totiž Českou republikou projelo hned několik větších konvojů americké armády. Pozornost veřejnosti vzbudil především první z nich. Proti tomu se zprvu vyhrazovali hlavně odpůrci NATO, ale nakonec americké vojáky během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí.Takové přejezdy amerických jednotek přes Česko na různá cvičení probíhají pravidelně již od roku 2015. Jen v loňském roce bylo jedno takové cvičení zrušeno. Zmiňme, že cvičení Saber Guardian 2021 mělo dle armády prověřit připravenost a součinnost mezi aliančními a partnerskými armádami. Účast v něm přijalo téměř 13 500 vojáků ze 16 zemí.

