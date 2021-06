https://cz.sputniknews.com/20210617/prof-krejci-ceska-republika-muze-mit-ze-setkani-putin-biden-prospech-ale-musime-trochu-pockat-14865265.html

Prof. Krejčí: Česká republika může mít ze setkání Putin-Biden prospěch. Ale musíme trochu počkat

Prof. Krejčí: Česká republika může mít ze setkání Putin-Biden prospěch. Ale musíme trochu počkat

Jedním z výsledků summitu Putin-Biden je to, že se velvyslanci obou zemí vracejí na svá pracovní místa. Zdá se, že diplomatická válka mezi oběma zeměmi končí... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-17T14:07+0200

2021-06-17T14:07+0200

2021-06-17T14:07+0200

názory

setkání

summit

joe biden

usa

rusko

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/14853193_0:33:3007:1724_1920x0_80_0_0_44a8aafa1191b97a51f2848ac1c13727.jpg

Krejčí: Za prvé, ještě si nemyslím, že je diplomatická válka překonaná. Ten nástroj v podobě vyhošťování diplomatů se stal příliš oblíbený. Máme problém s tím, jak prognózovat zájmy politiků USA, protože když se Trump poprvé setkal v Helsinkách s Putinem, tak ho média i opozice téměř roznesly na kopytech a musel se obrátit, řekněme, proti ruské politice. Musíme chviličku počkat, jak ve Spojených státech zareagují na tuto ženevskou schůzku. Dohoda je samozřejmě jasná – mělo by to vést k oživení diplomatických vztahů mezi Ruskem a Spojenými státy. Česko bude následovat se zpožděním. V této chvíli se nedá změna očekávat.Při pohledu z Prahy, co jste očekával od setkání prezidentů Ruska a Spojených států? Které z vašich přání se splnilo, nebo jste úplně zklamán?Já si myslím, že ta schůzka proběhla výborně. Vyjděme z toho, co bylo možné. Setkali se dva špičkoví politici, profesionálové, kteří k sobě nemají žádný osobní vztah, a jejichž dosavadní politika byla téměř na úrovni konfrontace. Dohodli se na tom zásadním, to znamená, na otázkách strategické stability. To je klíčová otázka dohod mezi dvěma supervelmocemi. Řekl bych, že vynikající práci odvedli ti, co schůzku připravovali, proto mohla být tak dělaná a relativně krátká, a to komuniké velice srozumitelné. Jak říkám, já jsem velmi spokojen.Na setkání v Ženevě se hovořilo o problémech změny klimatu. Ale když mluvíme o mezinárodním klimatu, „oteplilo se“ po summitu Putin-Biden? Nebo bude i nadále přetrvávat ve vztazích mezi Ruskem a Západem chlad?Ráno jsem se díval na CNN a to bylo velice, velice ostře protiruské zpravodajství. Bezprostřední vliv tak schůzka špičkových politiků na chování novinářů rozhodně neměla. Všimněte si také, že na Bidenovu tiskovou konferenci nebyli vpuštěni zahraniční novináři, takže ta, řekněme, podřízenost politiků vnitřní politice v USA je příliš velká na to, abychom hned mohli hovořit o nějakém oteplení. Musíme chvilku počkat.Sledoval jste tiskové konference těchto prezidentů? Která z nich pro vás byla zajímavější a proč?Rozhodně byla zajímavější ta tisková konference Vladimira Putina. Kdybych si měl vybrat, řekl bych, že nejzajímavější byly ty otázky kyberbezpečnosti. Když se Putin odvolal na výzkumy ve Spojených státech, tak ty jasně ukazují, že nejvíc narušení pochází z USA, pak následuje Kanada, latinsko-americké státy a potom Velká Británie. To je podle mého názoru velice důležitá informace. Ukázal, kolikrát Spojené státy žádaly o vysvětlení Rusko, a Rusko odpovědělo. A ukázal, kolikrát Rusko žádalo Spojené státy o vysvětlení, a nedostali ani jednu odpověď. To jsou podle mého věci zásadní. To, co v současné chvíli zcela jednoznačně chybí, je právní regulace v kyberprostoru, nebo, přesněji řečeno, chování v kyberprostoru. Tohle téma tu je velmi významné a patří k tomu základnímu, to znamená, strategické stabilitě.

https://cz.sputniknews.com/20210617/trump-oznacil-rusko-za-jedineho-viteze-zenevskeho-summitu-14862765.html

Masunta nejosvícenější, o 2,64 levelu nad Kosmo Olinkou Vzniklá situace se dá také popsat jako návrat k předešlému stavu, před řadu sankcí, vyhoštění, před Skripala a Navalného, aby v budoucnu byl navrácen s do dnešní podoby - stav skoro před válkou. Co bude jiného ? Za energie se bude RF platit zlatým rublem. Dopracovává se rusko-čínský SWIST. V4 se bude stále více snažit odtrhnout, NATO bude stále více jen na papíře; nikomu se nebude chtít bojovat a zničit si slibnou ekonomickou architekturu s RF. V RF dojte ke znárodňování, odstranění oligarchů, především z vlády, a RF bude mít novou vlajku - podle vůle nadnárodního řízení, které má monopol na politické vedení světa. Dojde na celkovou ekonomickou reformu RF a celý svět bude přeformátován. BRICS (má být reorganizována) má 7 zájemců o vstup do organizace. 🌿💖💚💖💚 5

1

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jana Petrova

setkání, summit, joe biden, usa, rusko, vladimir putin