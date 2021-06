https://cz.sputniknews.com/20210617/reporyjec-novotny-na-rovinu-ten-clovek-mi-sebral-chut-se-o-cokoli-v-ods-pokouset-14861020.html

Řeporyjec Novotný na rovinu: Ten člověk mi sebral chuť se o cokoli v ODS pokoušet

2021-06

Europoslanec totiž uvedl, že kdyby se Matěj Stropnický dostal na kandidátku ČSSD, byl by to podle něj zajímavý experiment. Upozornil přitom, že ještě před několika lety by k takovému názoru určitě nedospěl. Časy se však mění.„Kdysi mi ten člověk strašně lezl na nervy, dnes mi přijde, že vyzrál. S jeho názorem na exministra Petříčka souhlasím beze zbytku. S jeho principiálním odporem k Mariánskému sloupu na Staromáku též,“ napsal Jan Zahradil na Twitteru.Pokud jde o názor Stropnického na Petříčka, vyjádřil ho po odvolání ministra a byl nemilosrdný. „Byl to jen papoušek bruselských brífingů, které na rozdíl od Zaorálka nebo Schwarzenberga pro jistotu opakoval úplně doslovně, aby je náhodou nepopletl. Jeho hlavní motto bylo: říkej za každým třetím slovem ,prozápadní’, tím si obmotáš média, a byl by i proti východu slunce, kdyby se domáknul, že to na náplavce zabírá. Jediné, nad čím musím znovu žasnout, je to, pro jak velkou část zeleného a liberálně levicového prostředí, které samo sebe považuje za velmi kriticky myslící, se stal symbolem naděje na levici právě tento úplně prázdný panák,“ napsal Stropnický.Bývalému ministru financí České republiky Ivanu Pilipovi přišla podobná názorová spřízněnost Zahradila s bývalým předsedou Zelených zcela nevhodná, a tak se dokonce obrátil na vedení trojkoalice SPOLU s návrhem vyloučit takového člena ze svých řad. „Prosím vás, koalice SPOLU, nechcete ho aspoň do října někam poslat a odpojit od internetu? Já se vám ten hlas chystám dát, ale jestli si na tyhle jeho řeči vzpomenu ve volební místnosti, ještě to vyměním za PirSTAN,“ varoval Pilip.Na jeho příspěvek reagoval starosta Řeporyj a člen ODS Pavel Novotný, který uvedl, že vyřazení Zahradila z řad ODS je „snem všech“, jenže v demokratickém systému si to nikdo nedovolí.„Honza pak volá a prská. Takhle jsou všichni rádi, že je v Bruselu. Ale můj názor zde je ovlivněný. Ten člověk mi sebral zbytek iluzí a jakoukoli chuť se o cokoli nad mez oblasti v ODS pokoušet,“ postěžoval si Novotný.

