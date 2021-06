https://cz.sputniknews.com/20210617/s-ruskem-potrebujeme-nove-vztahy-prohlasil-babis-dusledek-summitu-v-zeneve-ironizuje-ruske-mzv-14872251.html

S Ruskem potřebujeme nové vztahy, prohlásil Babiš. Důsledek summitu v Ženevě, ironizuje ruské MZV

S Ruskem potřebujeme nové vztahy, prohlásil Babiš. Důsledek summitu v Ženevě, ironizuje ruské MZV

Český premiér Andrej Babiš (ANO) se vyslovil za vytvoření nových vztahů s Ruskem. Ve středu to uvedl v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. Zároveň pozitivně... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-17T22:32+0200

2021-06-17T22:32+0200

2021-06-17T22:32+0200

maria zacharovová

andrej babiš

joe biden

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/14859599_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0495b51a139c00b285f9b76a64428340.jpg

V rozhovoru na Frekvenci 1, který se převážně týkal vnitropolitických otázek, Babiš uvítal summit prezidentů Joe Bidena a Vladimira Putina. „Já si myslím, že by si to dvě velké mocnosti měly vše spolu vykomunikovat, aby si to vyříkaly, zkrátka abychom neměli to napětí,“ řekl Babiš.Moderátor se ho následně zeptal, zda by si s Ruskem nemělo své vztahy vyříkat i Česko. Babiš na to připomněl, že ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) již začátkem června avizoval pořádání kulatých stolů se zástupci všech politických stran, kde by se mělo diskutovat o budoucím nastavení česko-ruských vztahů.Tohoto komentáře si povšimla i tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.Vztahy mezi Českem a Ruskem se dramaticky zhoršily v důsledku kauzy Vrbětice, když Babiš a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických muničních skladech v roce 2014 mohou ruští agenti.Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si poté vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Ke konci května muselo na obou zastupitelstvích zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Naopak vztahy mezi Ruskem a USA se mohou po středečním summitu v Ženevě zlepšit. Každopádně se Putin a Biden dohodli, že velvyslanci obou zemí se budou moci vrátit zpátky na svá velvyslanectví.

https://cz.sputniknews.com/20210617/prof-krejci-ceska-republika-muze-mit-ze-setkani-putin-biden-prospech-ale-musime-trochu-pockat-14865265.html

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maria zacharovová, andrej babiš, joe biden, vladimir putin