Trump označil Rusko za jediného vítěze ženevského summitu

Trump označil Rusko za jediného vítěze ženevského summitu

Bývalý prezident USA Donald Trump prohlásil, že Washington ze summitu ruského a amerického lídra, Vladimira Putina a Joea Bidena, nic nezískal, ale dodal, že... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

„Nezískali jsme nic, poskytli jsme scénu Rusku, a nic jsme z toho neměli,“ řekl v rozhovoru pro Fox News.Trump následně dodal, že USA nedokázaly zastavit plynovod Nord Stream 2, což bylo důležité.Podle exprezidenta tak summitem získalo zejména Rusko. Trump rovněž prohlásil, že by rusko-americké vztahy mohly být „neuvěřitelné“. Bývalý šéf Bílého domu přitom tvrdil, že s Vladimirem Putinem výborně vycházel. Připomeňme, že první schůzka Putina s Bidenem se konala ve středu 16: června v Ženevě. Jednání trvala 4,5 hodiny, včetně přestávky. Podle závěrů jednání učinil ruský lídr prohlášení, že se dohodl s prezidentem USA na zahájení konzultací o strategické stabilitě na úrovni různých úřadů. Podle něj si totiž obě země uvědomují, že nesou zvláštní odpovědnost za strategickou stabilitu ve světě.Prezidenti navíc přijali společné prohlášení o tom, že Ruská federace a USA potvrzují, že dodržují zásadu, že v jaderné válce nemohou existovat vítězové a že nikdy by neměla být taková válka rozpoutána. Stejná zásada byla schválena lídry SSSR a USA na ženevské schůzce v roce 1985.Vladimir Putin měl šest schůzek s Donaldem Trumpem. Na rusko-americkém summitu v roce 2018 zpochybnil výsledky vyšetřování americké rozvědky ohledně zasahování Moskvy do prezidentských voleb v USA roku 2016, čímž poskytl Putinovi „možnost šířit lži“. To vyvolalo bouřlivou reakci v politických kruzích USA. Podle senátora Johna McCaina to byl „jeden z nejhanebnějších projevů amerického prezidenta“, na který si pamatuje.

