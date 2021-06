https://cz.sputniknews.com/20210617/vaclav-klaus-cesi-zadni-herojove-boje-s-komunismem-nebyli-ani-ho-neporazili-14870826.html

Václav Klaus: Češi žádní herojové boje s komunismem nebyli, ani ho neporazili

Václav Klaus: Češi žádní herojové boje s komunismem nebyli, ani ho neporazili

Exprezident České republiky Václav Klaus v předvečer svých 80. narozenin poskytl rozhovor českým médiím, v němž zavzpomínal na některé klíčové okamžiky svého... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-17T20:50+0200

2021-06-17T20:50+0200

2021-06-17T20:50+0200

česko

sametová revoluce

rozhovor

komunismus

václav klaus

československo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0e/12800408_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_18656c0a17700f8dd8af91527a989c12.jpg

Tuto sobotu bývalý český prezident Václav Klaus oslaví své 80. narozeniny. Nehledě na to, že Klaus již dávno skončil své aktivní angažmá v politice, exprezident pravidelně komentuje politické dění jak na vnitřní politické scéně, tak i v zahraničí. Tentokrát se Václav Klaus mimo jiné dotkl tématu konce komunistického režimu v Československu, který podle jeho názoru byl především způsoben celkovým oslabením pozicí komunistů v regionu. Kromě toho Klaus zdůraznil, že Charta 77 nebyla zdaleka jediným či prvním prvkem občanské iniciativy v republice, která spojovala lidi s opozičními názory vůči tehdejšímu režimu.Dále Klaus připomíná, že eroze a následný pád komunistických režimů v řadě států východní Evropy začaly dřív než v samotném Československu. Sametová revoluce byla následkem revolučních procesů sousedních států, a proto Klaus nesouhlasí s tím, že Češi a Slováci v pravém smyslu slova porazili komunismus.Klaus se opřel do progresivistůPřed několika dny Václav Klaus poskytl rozhovor Parlamentním listům, kde promluvil o možném dopadu šíření progresivistických idejí ve společnosti v jejich současné podobě. Klaus mimo jiné zdůraznil, že na rozdíl od Evropy se Čína neřídí ideologickými doktrínami při zajištění ekonomického rozvoje a zvýšení své konkurenceschopnosti.Mnohé politické strany k ní nevyhnutelně podle něj postrkávají Evropskou unii. „Podle mého názoru spousta lidí v čele nějakých Pirátů, STAN a TOP 09 nedomýšlí, co dělají. Krátkozrakost je základní charakteristikou těchto lidí. Lidé v politice mají krátký život, proto maximalizují krátkodobé efekty. Mají pocit, že platí Keynesovo In the Long Run We Are All Dead, tedy že v dlouhém období jsme všichni stejně mrtví, takže je to jedno,“ řekl Klaus.Střet s dlouhodobější realitou však v každém případě bude velmi bolestivý, varoval na závěr bývalý český prezident.

3

československo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sametová revoluce, rozhovor, komunismus, václav klaus, československo