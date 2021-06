https://cz.sputniknews.com/20210617/ve-slovenskem-narodnim-tymu-byly-objeveny-pred-zapasem-eura-dva-pripady-nakazy-koronavirem-14870221.html

Ve slovenském národním týmu byly objeveny před zápasem Eura dva případy nákazy koronavirem

Obránce Denis Vavro a člen trenérského štábu slovenské fotbalové reprezentace mají pozitivními testy na koronavirus. Na tiskové konferenci to oznámil hlavní... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

„Včera jsme měli dva pozitivní výsledky na koronavirus. Jedná se o fotbalistu Denise Vavra a jednu osobu ze štábu. Oba jsou nyní izolovaní. Spolupracujeme s UEFA a petrohradskými úřady, abychom dodržovali předpisy. Děláme vše pro to, abychom zabránili rozšíření viru. Je to smutná situace. Budeme přemýšlet, jak ji řešit,“ řekl Tarkovič na tiskové konferenci.„Oba se cítí dobře, nemají žádné příznaky. Tým je připraven a chystá se hrát v pátek se švédským národním týmem,“ řekl Tarkovič.Vavrovi je 25 let a hraje za španělský klub Huesca formou hostování. Práva na hráče patří italskému klubu Lazio. V sezóně 2020/21 odehrál Slovák na španělském mistrovství 11 zápasů a účinnými akcemi nebodoval.Slovenská reprezentace by měla nastoupit v Petrohradu na další zápas 18. června se švédským národním týmem. 14. června porazili Slováci v prvním kole skupinové fáze Mistrovství Evropy ve fotbale polský národní tým (2: 1) a jsou v čele skupiny E.Slovenský fotbalista Hamšík: seznámení se švédskou kulturou na hřišti nepomůžeKapitán slovenské reprezentace Marek Hamšík řekl, že během několika měsíců strávených ve švédském Göteborgu se mu podařilo seznámit se švédskou kulturou, ale na hřišti v zápase proti národnímu týmu této země takové znalosti nepomohou. Hamšík hrál v Göteborgu od března 2021, začátkem června záložník přešel do tureckého Trabzonsporu.„Chceme předvést stejnou hru jako proti Polákům. Bojovat jako tým. Bylo to pro nás důležité a chceme to zopakovat i při utkání se Švédy. Osobně se cítím dobře - nohy mám v pořádku. Máme ještě den na to, abychom se dostali do optimální kondice, ale psychicky jsme již připraveni. Po prvním kole to vypadá, že jsme favoriti, ale zatím jsme nevyšli ze skupiny. Musíme to mít na paměti. Nelze jen tak plýtvat body,“ řekl Hamšík.

