Vyřaďte pojem indická mutace ze svého slovníku. Varianty covidu nyní mají politicky korektní názvy

Světová zdravotnická organizace (WHO) po několika měsících náročných debat uvedla nové názvy různých druhů koronaviru. Přívlastky jako „britský“, „brazilský“... 17.06.2021, Sputnik Česká republika

„Žádná země by neměla být stigmatizována za odhalení a nahlášení variant koronaviru,“ uvedla Maria Van Kerkhoveová, jedna z úřednic WHO.V politicky hyperkorektní mluvě a bez jakéhokoliv rasistického zabarvení se názvy jednotlivých variant viru nyní budou nazývat podle písmen řecké abecedy. Úplně první mutace – dříve označovaná jako britská – se bude nazývat alfa, jihoafrická je beta, brazilská gama a indická bude deltou. Český jazykovědec Karel Oliva v komentáři pro Lidovky.cz uvedl, že považuje tuhle jazykovou změnu za pochybnou, protože je podmíněna ideologií, nikoliv komunikační potřebou. Podle jeho názoru nebude racionálně uvažující člověk pokládat slovní spojení jako „britská varianta“ nebo „indická varianta“ za jakkoliv dehonestující pro Británii či Indii. „A ani historicky se nezdá, že by to takto fungovalo – výraz ‚španělská chřipka‘ nijak neškodil obrazu Španělska, spojení ‚hongkongská chřipka‘ nesnížilo význam Hongkongu ve finančním světě,“ podotkl Oliva.Mutace koronaviru v ČREpidemiologická situace se v Česku zlepšuje, ale odborníci upozorňují, že riziko dnes představuje import a šíření nových mutací viru. Některé varianty dokáží odolat protilátkám vytvořeným po nákaze či po očkování, zejména po jedné dávce. V ČR se proto znovu zkrátil interval po podání druhé dávky u vakcíny Moderna na nejvýše 35 dní. Co se týká celkového počtu nových případů covidu, tendence poklesu stále pokračuje. Ve středu tak v Česku přibylo 134, o polovinu méně než před týdnem. Na 100 000 obyvatel připadá za týden méně než 10 nakažených. Snižují se i počty zemřelých, zatímco v březnu se pohybovaly až kolem dvou stovek, v posledních zhruba dvou týdnech jsou v řádu jednotek.O zpomalení epidemie svědčí i reprodukční číslo, které se téměř týden drží pod hodnotou 0,7. Aktuálně hospitalizovaných je 113 lidí, z toho 14 v těžkém stavu. Hodnota incidence klesla na 9.

