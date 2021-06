https://cz.sputniknews.com/20210618/akce-na-karlovarsku-policistum-se-podarilo-zadrzet-mezinarodne-hledaneho-muze-z-armenie-14880443.html

Akce na Karlovarsku: Policistům se podařilo zadržet mezinárodně hledaného muže z Arménie

Akce na Karlovarsku: Policistům se podařilo zadržet mezinárodně hledaného muže z Arménie

Policistům v Karlovarském kraji se podařilo zadržet mezinárodně hledaného muže z Arménie, který je v současné chvíli podezřelý podezřelý z organizovaného... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-18T20:39+0200

2021-06-18T20:39+0200

2021-06-18T20:39+0200

česko

zadržení

cizinec

vazba

pátrání

arménie

policie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/937/91/9379184_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_664e9087ddb3f9a116fb4ea691db883a.jpg

Zmiňme, že hledaný muž je podle informací policie označován jako „vor v zakoně“. To je v podstatě vysoká kriminální autorita zločineckých skupin ze zemí bývalého Sovětského svazu.Dopadení muže ale nebylo jen tak. Na jeho vypátrání a následném zadržení se podílel odbor pátrání úřadu služby kriminální policie, který spolupracoval se zásahovou jednotkou karlovarských policistů. V pátek 18. června to uvedl policejní mluvčí David Schön.Z jeho slov ale vyplývá, že hledaného muže se policii podařilo zadržet již na začátku června, a to v jedné z rekreačních oblastí kraje. Uváděli se, že dotyčný mohl být ozbrojený a nebezpečný.V současné chvíli se muž nachází ve vazbě a justiční orgány pracují na jeho vydání k trestnímu řízení do Arménie.Na Slovensku zadrželi skupinu migrantů z AfghánistánuNa konci května jsme informovali, že Policie Slovenské republiky zadržela skupinu migrantů, které se podařilo nepozorovaně překročit hranice celkem osmi států. Skrývali se v kamionu.Slovenští strážci pořádku upřesnili, že se jedná o šest nelegálních migrantů původem z Afghánistánu. Na území Slovenska dorazili v návěsu bulharského kamionu, do něhož se dostali pomocí převaděče na území Rumunska.Z domovské země vycestovali kvůli špatným životním podmínkám a občanské válce. Jejich cílovou zemí mělo být Německo.

arménie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zadržení, cizinec, vazba, pátrání, arménie, policie