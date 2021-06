https://cz.sputniknews.com/20210618/bojovnici-proti-klimatickym-zmenam-slavi-uspech-nekolik-pojistoven-prestalo-pojistovat-uhelne-firmy-14881232.html

Bojovníci proti klimatickým změnám slaví úspěch. Několik pojišťoven přestalo pojišťovat uhelné firmy

Bojovníci proti klimatickým změnám slaví úspěch. Několik pojišťoven přestalo pojišťovat uhelné firmy

Generali Česká pojišťovna ukončila spolupráci s konvenčními uhelnými elektrárnami skupiny ČEZ a od roku 2022 již nebude pokračovat v jejich pojišťování... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-18T23:31+0200

2021-06-18T23:31+0200

2021-06-18T23:31+0200

česko

klimatické změny

čez

elektrárna

energetika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/864/06/8640682_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84e70e188884ba46756c465fff780519.jpg

„Boj proti klimatické krizi a podpora opatření v oblasti klimatu jsou klíčovými prioritami Generali České pojišťovny i celé skupiny Generali, jíž je pojišťovna součástí. Proto omezujeme aktivity v pojištění uhelných elektráren. Příkladem je právě aktuální dohoda se skupinou ČEZ,“ uvedl člen představenstva Generali České pojišťovny Karel Bláha.Pojišťovna podle něj souhlasí s vědeckou komunitou, že energetický sektor má být co nejrychleji dekarbonizován, a klade tak velký důraz na dekarbonizaci pojišťovacího portfolia. „V posledních dvou letech jsme v rámci skupiny Generali rozhodli o neobnovení pojistného krytí pro čtyři společnosti spřízněné s uhlím, protože jsme od nich v uspokojivé podobě nezískali jejich plány na jeho opuštění,“ dodal.Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž dnes uvedl, že společnost již našla způsob, jak se pojistit. „Máme již nastaven nový systém pojištění našich uhelných elektráren od příštího roku. Tak zajistíme tyto naše dožívající zdroje do té doby, než budou definitivně odstaveny,“ dodal Kříž. Detaily systému nespecifikoval. Kříž poznamenal, že v roce 2030 plánuje ČEZ vyrábět z uhlí 12,5 procenta veškeré produkce elektřiny, loni to byla zhruba třetina.Akční dny proti špinavému pojištěníPříští týden ve většině krajských měst proběhne protestní akce proti pojišťování fosilních paliv. Organizátoři z koalice Zastavme špinavé prachy chtějí upozornit na to, že hlavní příčinou klimatické krize je spalování fosilních paliv, proto by veškeré pojišťovny měly přestat spolupracovat s firmami jako jsou ČEZ, Sev.en Energy a EPH, jelikož ani jedna z nich neplánuje skončit s dotyčnou aktivitou do roku 2030.Přechod na jadernou energii a obnovitelné zdroje v ČRUhelná komise loni v prosinci doporučila ukončit využívání uhlí v Česku k výrobě elektřiny a tepla v roce 2038, někteří ministři navrhují odklon od uhlí již v roce 2033.Vláda souhlasí s tím, že česká energetika má být v budoucnu postavena na alternativních zdrojích, a vzala tak doporučení Uhelné komise na vědomí. Termín však zatím schválen nebyl, komise se na žádost vlády zabývá podrobnějším rozpracováním a vyhodnocením podmínek, nástrojů a dopadů dřívějšího ukončení využití uhlí v energetice ČR.

https://cz.sputniknews.com/20200220/my-musime-opustit-uhli-a-vsechny-uhelne-elektrarny-ekonom-pikora-promluvil-o-stavu-ekonomiky-a-11523067.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

klimatické změny, čez, elektrárna, energetika