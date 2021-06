https://cz.sputniknews.com/20210618/buresova-jak-ji-neznate-libi-se-vam-jako-vojanda-se-zbrani-fanousci-jsou-u-vytrzeni-14868639.html

Burešová, jak ji neznáte! Líbí se vám jako vojanda se zbraní? Fanoušci jsou u vytržení

Burešová, jak ji neznáte! Líbí se vám jako vojanda se zbraní? Fanoušci jsou u vytržení

Něžná víla, půvabná kráska, sympatická maminka. Zřejmě to si vybavíte, když se řekne Eva Burešová. Právě taková totiž tato zpěvačka a herečka ve většině...

Zdání někdy klame. Přesně to by se mohlo honit hlavou mnohým obdivovatelům této něžné ženy. I ona totiž umí překvapit. Podívejte se, jak.Na první fotografii je Burešová zachycena v maskáčových kalhotech, černém tílku a kostkované košili, jak míří puškou na fotografu. Na druhém snímku má Eva outfit stejný, ale košili využila jako pokrývku hlavy a pušku už drží v ruce.Fotografii s puškou dokázali mnozí ocenit, protože navazovala na jednu ze scének seriálu Slunečná. Eva ji totiž v ruce neměla poprvé…Někteří si ale představovali vlastní scénáře: „Aaa, zase vyháněla Pražáky!“I ostatní dokázali ocenit, že je její seriálová postava, kterou ztvárňuje, tak flexibilní.A chvála se jen hrnula: „To je naše Evča/ Týna a takovou ji máme rádi!“Lidé jí vzkazovali, jak moc jí to sluší.„Nádherná,“ uváděli.Přidávali se další: „Ty jsi tak strašně krásná.“Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

