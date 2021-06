https://cz.sputniknews.com/20210618/cela-ty-masakr-zaznelo-na-adresu-ratolesti-koprivove-komu-tato-slova-patri-14876244.html

„Celá ty, masakr,“ zaznělo na adresu ratolesti Kopřivové. Komu tato slova patří?

„Celá ty, masakr,“ zaznělo na adresu ratolesti Kopřivové. Komu tato slova patří?

Novopečená maminka a česká modelka Veronika Kopřivová si spolu se svým partnerem Miroslavem Dubovickým užívá rodičovské chvilky. Své štěstí sdílí i s fanoušky... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-18T14:26+0200

2021-06-18T14:26+0200

2021-06-18T14:26+0200

celebrity

veronika kopřivová

dítě

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1053/63/10536341_0:40:1001:603_1920x0_80_0_0_2c06a57798f964e05f99cabf76698b2f.jpg

„Ella, tři týdny, Miluji,“ napsala Veronika na svém instagramovém účtu u fotografie svého andílka, který svírá maminčin prst.Ella sklidila spoustu pochval. Sledující neskrývali své nadšení a z každé strany se ozývalo „Nejkrásnější“, „Nádherná“, „Roztomiloučká“, „Ta je úžasná, krásná holčička“, psali uživatelé.Pochvala dokonce přišla i od neteře bývalého partnera Veroniky Jaromíra Jágra.Uživatelé hned hádali, komu je Ella podobná, většina z nich míní, že je to celý táta.„Jééé, tohle je čistá kopie tatínka. Andílek,“ napsala jedna ze sledujících.„Nádherná, a taky se mi zdá, že celý tatínek,“ připojuje se další.A co na to tatínek? Miroslav přirovnal narození ratolesti k výhře v loterii.Uživatelé mu připomenuli, aby si už připravil zbraň, kterou bude odhánět nápadníky.„Moc krásná, to bude ty kluky pak střílet,“ napsala jedna ze sledujících.„Celá ty, masakr,“ zaznělo ještě jednou.Veronika KopřivováVeronika Kopřivová je česká modelka a finalistka soutěže krásy Česká Miss 2012. V současné době má svůj e-shop s oblečením Just by Veronika, kde prodává oblečení ze zahraničí a svou vlastní navrženou značku Simply Self. Od roku 2015 do roku 2019 byla partnerkou českého hokejisty Jaromíra Jágra. Nyní je jejím přítelem Miroslav Dubovický, český model, kickboxer a trenér.

https://cz.sputniknews.com/20210618/buresova-jak-ji-neznate-libi-se-vam-jako-vojanda-se-zbrani-fanousci-jsou-u-vytrzeni-14868639.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

veronika kopřivová, dítě, instagram