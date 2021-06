https://cz.sputniknews.com/20210618/cr-pomalu-prekonava-covid-ale-jine-zeme-bojuji-dal-pocet-obeti-ve-svete-prekrocil-ctyri-miliony-14873935.html

ČR pomalu překonává covid, ale jiné země bojují dál. Počet obětí ve světě překročil čtyři miliony

Koronavirová pandemie v České republice sice pomalu slábne a je na ústupu, ne však ve všech zemích je situace tak příznivá. Těžké časy nyní prožívají například... 18.06.2021, Sputnik Česká republika

Pokud jde o Česko, dle údajů ministerstva zdravotnictví v zemi za včerejší den, čtvrtek 17. června, přibylo 163 nově nakažených koronavirem. Minulý čtvrtek to přitom bylo 190. Zároveň ale mírně vzrostlo číslo R, a to na hodnotu 0,66 z původních 0,64.Zaměříme-li se na situaci v nemocnicích, ta se pomalu zlepšuje. V současné chvíli je hospitalizováno 107 lidí s covidem-19, přičemž 14 z nich je ve vážném stavu. Počet evidovaných úmrtí v souvislosti s covidem vzrostl na 30 275. Naopak se z nemoci uzdravilo 1 631 624 osob.Připomeňme, že celorepublikový sedmidenní průměr nových případů na 100 000 obyvatel klesl na 9. Celkem u nás bylo vykázáno již 7 018 455 očkování, přičemž za včerejší den bylo podáno 114 571 dávek.V Česku laboratoře provedly již celkem 7 704 570 PCR testů (26 208 za 17.června) a 19 930 976 antigenních testů (123 181 za 17. června).Nemocí se u nás od začátku pandemie nakazilo již 1 665 818 osob.Covid-19 ve světěPodle nejnovějších informací na koronavirus ve světě od začátku pandemie zemřely již více než čtyři miliony lidí. Nejvíce obětí hlásí ve Spojených státech, v Brazílii a Indii. Taková data vyplývají z propočtů agentury Reuters.Od konce roku 2019, kdy se covid-19 poprvé prokázal v Číně, se nemoc potvrdila u více než 177 milionů lidí po celém světě. Po roce si nemoc vyžádala první dva miliony obětí a nyní byla překročena smutná hranice čtyř milionů.Jak již bylo naznačeno, v počtu zemřelých po nákaze koronavirem absolutně vedou USA, na druhém místě je Brazílie, následuje Indie, Rusko a Mexiko. Tyto státy představují 50 % všech celosvětově zaznamenaných úmrtí. Za zmínku však stojí i to, že v přepočtu na populaci mají nejvíce zemřelých Peru, Maďarsko, Bosna a Hercegovina, Česká republika a Gibraltar. ČR se tak dostalo na první příčky v tomto smutném žebříčku.I když v ČR pandemie pomalu ustupuje, jiné země bojují dál. Nejhorší situace nyní panuje zejména v zemích Latinské Ameriky. Nejvíce zemřelých v absolutních počtech pak bylo v posledních dnech zaznamenánov Indii a Brazílii. Tyto země se mimo jiné potýkají s nedostatkem pohřebních míst. V současné chvíli se ale objevují i názory, že počet zemřelých na covid-19 je globálně podceněný. Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý měsíc prohlásila, že si covidová pandemie podle jejích odhadů vyžádala dvakrát až třikrát více obětí, než kolik uvádějí oficiální statistiky.

