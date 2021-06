ČR reaguje na odzbrojovací tendence v rámci EU: V ústavě zakotví právo bránit sebe i jiné se zbraní

https://cz.sputniknews.com/20210618/cr-reaguje-na-odzbrojovaci-tendence-vramci-eu-v-ustave-zakotvi-pravo-branit-sebe-ijine-sezbrani-14877722.html

Česká republika chystá změny, pokud jde o Listinu základních práv a svobod. Rozhodla se totiž, že podle předlohy by tato Listina měla nově obsahovat ustanovení, že „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“.A k čemu tato ústavní změna poslouží? Navrhovatelé uvádí, že by měla zabránit tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem. Stejně tak prý posílí pozici České republiky při projednávání dalších unijních regulací. Zmiňme, že podporu této novele vyslovilo celkem 141 ze 159 přítomných poslanců, zatímco 15 členů dolní komory se hlasování zdrželo (především se jednalo o politiky Pirátů a KDU-ČSL). Našli se i takoví, kteří byli jasně proti. Mezi ně patřil Mikuláš Ferjenčík (Piráti), Alena Gajdůšková (ČSSD) a Jan Čižinský z klubu KDU-ČSL.Ještě před hlasováním se za novelu postavili zástupci SPD, ODS či ANO. Ti jsou toho názoru, žemá lidem zaručit právo bránit se legálně drženými zbraněmi proti agresorům, kteří zákony nedodržují. Naopak nesouhlasí s obavami, že by změna vedla k nekontrolovanému nárůstu počtu držitelů zbraní. V neposlední řadě zmiňme, že daná novela vznikla na základě petice, kterou podepsalo 102 000 lidí, včetně mnohých ústavních činitelů. Daný dokument představoval reakci myslivců a dalších majitelů zbraní na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní, včetně těch legálně držených.Reakce politiků a veřejnostiKdyž se tato informace dostala na veřejnost, objevily se různorodé reakce. Jako jeden z prvních se k věci vyslovil bývalý český politik, spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.Svým postem tak dal jasně najevo, že se mu to nezamlouvá. A v komentářích se k němu začali přidávat i ostatní lidé.Tento krok se mnohým nelíbil hned z několika důvodů: „Mně se to taky příliš nezdá. Přeci jen jsme v první desítce nejbezpečnějších zemí světa a domnívám se, že toto je jeden z důvodů.“Jiní ale na tomto záměru neviděli nic špatného a líbil se jim.Podobný názor se pak opakoval: „Já s tímto vůbec nemám problém, naopak jsem rád, že toto právo bude Ústavou garantováno. Je to i o důvěře mezi státem a jeho občany.“Někteří se snažili zamyslet nad tím, co se vlastně Kalouskovi nelíbí. „Právo držet zbraň a použít ji v obraně tak jako tak máte dávno. Ukotvení v ústavě je tím pádem zcela zbytečné, ale fakticky se tím nic nemění, tak proč s tím máte problém?“ ptali se. A na to měl Kalousek jasnou odpověď: „Protože základní lidská práva jsou pro mě posvátná a neměla by se účelově devalvovat. Co bude příště? Právo na motocykl?“Spousta uživatelů pak upozorňovala na to, aby lidé četli tento dodatek v Ústavě správně.„Je to právo bránit se, ne právo držet palnou zbraň,“ zdůrazňovali.

